الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 27 مايو 2025

تستعد شركة زينلي للتكنولوجيا لإطلاق أداة بناء المواقع بالذكاء الاصطناعي الثورية، والتي ستغير قواعد اللعبة في عالم التواجد الرقمي للشركات. تتنافس هذه الأداة مع أفضل الحلول العالمية مثل أداة بناء المواقع بالذكاء الاصطناعي من جوجل، معززةً مكانة الإمارات كمركز عالمي للابتكار التكنولوجي.

تجسد زينلي الموقع المتقدم لدولة الإمارات كمبتكر تكنولوجي عالمي. وفي هذا السياق، قال المؤسس والرئيس التنفيذي السيد سعيد الزبيدي:

"كاليكس ليست مجرد أداة بناء مواقع بالذكاء الاصطناعي، بل هي ثورة في طريقة إنشاء الشركات لتواجدها الرقمي باستخدام وكيل ذكاء اصطناعي متكامل."

رؤية السوق

تهدف كاليكس إلى الاستحواذ على أكثر من 20% من السوق الإقليمية، مستندة إلى فهم عميق لاحتياجات الأعمال المحلية. وأضاف الزبيدي:

"نتوقع جذب أكثر من 30,000 مستخدم خلال الأشهر الستة المقبلة، وهو دليل على حاجة السوق الملحة لهذا الحل."

وأضاف الزبيدي:"من خلال خبرتنا في تقديم حلول الدردشة الآلية بالذكاء الاصطناعي، اكتشفنا أن العديد من الشركات تواجه تحديات في إنشاء مواقعها الإلكترونية. كاليكس هي الحل لهذه المشكلة، حيث تتيح إنشاء مواقع احترافية في غضون 5 دقائق فقط، مما يجعل العملية في متناول الجميع."

على عكس أدوات بناء المواقع بالذكاء الاصطناعي الأخرى، تعتمد كاليكس على الذكاء الاصطناعي والحلول مفتوحة المصدر لتسريع عملية البناء وتقليل تكاليف التطوير، مما يمنحها ميزة تنافسية فريدة.

قال رائد الأعمال الإماراتي السيد سعيد الزبيدي: "أفتخر بأن كاليكس ليست فقط الأداة الأولى من نوعها في المنطقة، بل واحدة من الأوائل عالميًا. هذا يعكس قدرة الإمارات على تقديم حلول تكنولوجية عالمية المستوى."

تمثل كاليكس مساهمة في مسيرة التقدم الرقمي التي تشهدها دولة الإمارات، وتؤكد قدرة رواد الأعمال المحليين على تقديم حلول عالمية تدفع عجلة التحول الرقمي إلى الأمام.

نبذة عن كاليكس

كاليكس هي أداة بناء مواقع بالذكاء الاصطناعي رائدة، صممت لتمكين الشركات من إنشاء تواجد رقمي احترافي بسهولة وسرعة. مع التركيز على الابتكار المحلي والحلول مفتوحة المصدر، تسعى كاليكس لإعادة تعريف مستقبل الأعمال الرقمية في المنطقة والعالم.