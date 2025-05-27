الامارات | حمدان بن محمد يشهد تخريج الدورة الـ 43 من الضباط الجامعيين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، في تدوينة عبر منصة «إكس»: «شهدتُ اليوم حفل تخريج الدورة الـ 43 من الضباط الجامعيين في كلية زايد الثاني العسكرية بمدينة العين، حيث تواصل الكلية دورها الريادي في رفد قواتنا المسلحة بالكفاءات العلمية والخبرات العملية، وتأهيلهم على مختلف المستويات لأداء مهامهم الوطنية بكل كفاءة واقتدار».

وختم سموه بالقول: «نبارك للخريجين وأسرهم، ونتمنى لهم التوفيق في مسيرتهم المقبلة لخدمة وطننا العزيز حاملين راية العز والفخر والولاء في كل الميادين».