الطقس المتوقع في الإمارات غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدًا صحوًا بوجه عام، مع ظهور بعض السحب أحيانًا في المناطق الشرقية، ويكون رطبًا ليلًا وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

وستكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا خلال النهار، وتكون حركتها جنوبية غربية إلى شمالية غربية، تتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س، وتصل أحيانًا إلى 35 كم/س.

أما البحر في الخليج العربي، فيكون خفيف الموج إلى متوسط أحيانًا، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:49، والمد الثاني عند الساعة 01:32، والجزر الأول عند الساعة 08:07، والجزر الثاني عند الساعة 19:08.

وفي بحر عمان، يكون الموج خفيفًا، ويحدث المد الأول عند الساعة 11:06، والمد الثاني عند الساعة 21:56، والجزر الأول عند الساعة 16:45، والجزر الثاني عند الساعة 04:50.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدًا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرىأبوظبي 40 32 90 25دبي 39 31 85 25الشارقة 39 29 85 20عجمان 40 29 85 20أم القيوين 41 28 85 20رأس الخيمة 42 28 80 20الفجيرة 43 35 75 30العـين 42 29 85 20ليوا 47 27 80 20الرويس 42 26 75 20السلع 43 29 70 15دلـمـا 40 30 80 25طنب الكبرى / الصغرى 40 30 85 35أبو موسى 40 30 85 35