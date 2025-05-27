منصور بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار

ابوظبي - سيف اليزيد - ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار، اجتماع مجلس إدارة الجهاز، الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع، أداء جهاز الإمارات للاستثمار لعام 2024، وناقش عددًا من المستجدات المتعلقة بإدارة الاستثمارات، كما اطّلع على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.

وأشاد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بالنتائج الإيجابية التي حققها جهاز الإمارات للاستثمار خلال السنوات الماضية، مؤكداً أنها تجسّد الرؤية الاستراتيجية والإدارة الفاعلة التي أسهمت في ترسيخ مكانته كمؤسسة وطنية رائدة في مجال الاستثمار.

حضر الاجتماع معالي محمد هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومعالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ومحمد حمد المهيري، الرئيس التنفيذي للجهاز، وعدد من المديرين التنفيذيين.