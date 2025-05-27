اختتام ملتقى السلامة والصحة المهنية في الظفرة

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد ملتقى السلامة والصحة المهنية، الذي نظمته بلدية منطقة الظفرة، أهمية تعزيز الوعي بالسلامة والصحة المهنية في قطاع البناء والإنشاء، للحد من المخاطر والحوادث، وأهمية مشاركة أفضل الممارسات لتعزيز السلامة والصحة المهنية.

وحرصت البلدية على الاحتفال باليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية، الذي يُعد فرصة للتأكيد على التزامها المستمر لتعزيز ثقافة السلامة في بيئات العمل، كما يأتي اللقاء متزامناً مع "عام المجتمع 2025" ليكون امتداداً للجهود التي تبذلها البلدية لتحقيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية، وخاصة في قطاع البناء والإنشاء.

ويُعد الملتقى فرصة لتبادل المعرفة والخبرات مع العاملين في قطاع البناء والإنشاء، الذين يمثلون شركاء أساسيين في تحقيق هذه الرؤية، كما أن تبادل الخبرات والتعاون المستمر بين البلدية وشركائها هو الطريق الأمثل لتحقيق بيئة عمل أكثر أماناً، وتطبيق أفضل الحلول لمواجهة التحديات التي قد تطرأ في مواقع العمل.

وتم خلال الملتقى ، الذي حضره عدد من مسؤولي البلدية وممثلو الشركات العاملة والجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية في المنطقة، عرض إنجازات بلدية منطقة الظفرة في مجال السلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى تنظيم جلسة نقاشية، وفي الختام تم تكريم الشركات العاملة في مجال البناء والإنشاء.