ركنة العين تسجل أقل درجة حرارة على الدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - أوضح المركز الوطني للأرصاد، أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم، هي 20.9 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 05:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.. وفق الحساب الرسمي للأرصاد في منصة إكس.