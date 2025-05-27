ركنة العين تسجل أقل درجة حرارة على الدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - أوضح المركز الوطني للأرصاد، أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم، هي 20.9 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 05:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.. وفق الحساب الرسمي للأرصاد في منصة إكس.
ابوظبي - سيف اليزيد - أوضح المركز الوطني للأرصاد، أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم، هي 20.9 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 05:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.. وفق الحساب الرسمي للأرصاد في منصة إكس.
بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.