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ركنة العين تسجل أقل درجة حرارة على الدولة

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ركنة العين تسجل أقل درجة حرارة على الدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - أوضح المركز الوطني للأرصاد، أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم، هي 20.9 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 05:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.. وفق الحساب الرسمي للأرصاد في منصة إكس. 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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