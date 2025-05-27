الامارات | سكيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مواقف

يعاني سكان مناطق عدة في الشارقة، خصوصاً بـ«المجاز 3»، عدم توافر مواقف للسيارات، على الرغم من دفع الاشتراك السنوي في البلدية، وهو ما تنتج عنه مخالفات، وكذلك إرهاق بدني يستمر ساعات للبحث عن موقف، إضافة إلى ارتفاع رسوم مواقف السيارات الشهرية، التي تشكل عبئاً مادياً على الأسر.

اقتراح

اقترح قراء على الجهات المعنية في دبي والشارقة إنشاء جسر يربط منطقة الممزر في الشارقة بمنطقة الممزر في دبي باتجاه جسر إنفينتي، مشيرين إلى أن الأمر سيخفف الازدحام المروري على شارع الاتحاد وشارع الشيخ زايد، لافتين إلى أنه سيحقق انسيابية مرورية بشكل أكبر.

شاشات

اقترح قارئ وضع شاشات معلومات ذكية إلكترونية، تكون مخصصة لمواعيد وصول الحافلات في الشوارع والمناطق الرئيسة بالمحطات المختلفة، وتكون متغيرة حسب وقت وصول الحافلة ومحدثة ومربوطة بها، لافتاً إلى أن ذلك سيسهل معرفة الأشخاص بموعد وصول الحافلة وعدم الانتظار أوقاتاً طويلة.

عروض

قال قراء إنهم يتلقون مكالمات من موظفي أحد مزودي خدمة الاتصالات بالدولة، يطلبون منهم تحويل أرقامهم من شركة لأخرى، مقابل خصومات وعروض مغرية بالرقم نفسه من دون تغيير.

سفر

أشاد قراء بالانسيابية والحركة الكبيرة والجهود المبذولة التي يشهدها مطار دبي من سرعة إنجاز معاملات المسافرين في ظل الحركة الكبيرة لهم، خصوصاً مع تزايد الطلب على السفر في فصل الصيف.