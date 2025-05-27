الامارات | خليفة المزروعي إلى قمة «كامشاتكا» الروسية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد نجاحه في المشي لمسافة 1000 كم حول إمارة أبوظبي، واجتياز إمارات الدولة «جرياً»، يستعد المغامر والمستكشف الإماراتي في قناة ناشيونال جيوغرافيك، خليفة المزروعي، لتسلّق قمة «كامشاتكا» في روسيا، وتحقيق رقمين جديدين في موسوعة غينيس للأرقام القياسية هذا العام.

وقال المزروعي لـ«الإمارات اليوم»، على هامش جلسة ضمن فعالية «دردشات إعلامية» خلال قمة الإعلام العربي 2025: «خضت تجربة المشي حول إمارة أبوظبي لمسافة 1000 كم خلال شهر واحد، وهي التجربة التي جعلتني أغنى إنسان في العالم بالإيمان والقناعة والصحة والقوة البدنية، فضلاً عن أنني أستكشف العديد من الأشياء في تجاربي».

وأضاف: «بعد تجربة المشي لـ1000 كيلومتر، قررت خوض غمار بطولة العالم للجري الجبلي، فخضت مسابقة اجتياز 100 كم بين الجبال في مدة زمنية قدرها 24 ساعة فقط، وحققت رقماً مميزاً بها، ولم أكتفِ بذلك فقد اتفقت مع صديق لي على أن نجوب إمارات الدولة جرياً، حيث قمنا بالجري من الفجيرة إلى رأس الخيمة مروراً بباقي إمارات الدولة، ليس فقط للإمارة ولكن لسارية العلم الموجودة بها».

ولفت إلى أن الشرطة ساعدته في تلك التجربة، حيث خصصت دوريتين للسير بجواره وتأمينه هو ورفيقه، وذكر أنه أثناء خوض تجربته انضم له عدد كبير من الشباب في مختلف الإمارات للجري معه، مؤكداً أنه يستهدف رفع علم الإمارات عالياً من خلال إنجازاته الاستثنائية.

وتابع المغامر الإماراتي أن الإنجازات القادمة ستكون أقوى، إذ يستعد هذه السنة لتسلق قمة بركان كامشاتكا في روسيا حتى ينتهي من مهمة (النمر الثلجي)، وهي تسلق 10 قمم جبلية، لافتاً إلى أنه انتهى من تسلق أربع قمم، فيما تُعد قمة كامشاتكا الخامسة له على أن يتبقى خمس قمم أخرى سيتسلقها خلال الفترة المقبلة.

وواصل المزروعي: «أحاول أيضاً تحقيق رقمين جديدين في موسوعة غينيس للأرقام القياسية: الأول عن العبور بالدراجات الهوائية من الغويفات في أبوظبي إلى مسندم في رأس الخيمة، وبعدها من مسندم رأس الخيمة إلى مسندم دبا، وبالتالي أستهدف الحصول على شهادتين من موسوعة غينيس في هذا المجال».

خليفة المزروعي:

. خضت تجربة المشي حول إمارة أبوظبي لمسافة 1000 كم خلال شهر واحد، وهي التجربة التي جعلتني أغنى إنسان في العالم بالإيمان والقناعة والصحة والقوة البدنية.