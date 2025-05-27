الامارات | دبي تستشرف مستقبل الإعلام العربي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت فعاليات اليوم الأول من قمة الإعلام العربي 2025، جلسة حوارية بعنوان «نظرة على الإعلام العربي – رؤية مستقبلية»، بمناسبة إطلاق النسخة المطوّرة من تقرير «نظرة على الإعلام العربي.. رؤية مستقبلية»، في خطوة تعكس التزام دبي بتعزيز البيئة الإعلامية العربية، وتقديم أدوات استشرافية لصنّاع القرار والمهنيين في هذا القطاع الحيوي.

ويُعد التقرير – الذي أعده نادي دبي للصحافة بالتعاون مع مدينة دبي للإعلام وشركة Strategy& – مرجعاً استراتيجياً يقدّم رؤى تحليلية معمقة حول التحولات الجذرية التي يشهدها الإعلام العربي، مدفوعاً بتسارع التطور التكنولوجي، وظهور نماذج جديدة لصناعة المحتوى والتفاعل الجماهيري.

وشارك في الجلسة، التي حضرتها نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، منى غانم المرّي، كل من مدير عام مدينة دبي للإعلام، ماجد السويدي، ومدير إدارة البحوث والتحليل الإعلامي بالمكتب الإعلامي لحكومة دبي، راشد المري، والشريك في Strategy&، طارق مطر، وأدارتها الإعلامية بمؤسسة دبي للإعلام، هبة زعرور، حيث ناقش المشاركون أبرز ما ورد في التقرير من محاور، مؤكدين أهمية تبنّي استراتيجيات إعلامية قائمة على البيانات والابتكار لضمان استدامة القطاع ومواكبته للتغيرات المتسارعة.

وخلال الجلسة قال ماجد السويدي إن إطلاق التقرير يعكس رؤية دبي في بناء صناعة إعلامية عصرية، وأضاف: «التقرير يمثل خطوة نوعية تعزز من جاهزية القطاع الإعلامي في المنطقة لمواجهة التحديات واقتناص الفرص من خلال تحليل معمّق للاتجاهات التي تعيد تشكيل الصناعة الإعلامية، بدءاً من المحتوى الرقمي والإعلانات ووصولاً إلى النشر والألعاب الإلكترونية».

وأضاف السويدي أن القطاع الإعلامي في المنطقة شهد تطورات متسارعة على مدى العشرين عاماً الماضية لأنه قطاع حيوي يتصل بقطاع مهم وهو قطاع التكنولوجيا. وأشار إلى أن مدينة دبي للإعلام تتمتع ببنية تحتية قوية، ما أتاح للشركات العاملة فيها التحول الرقمي بكل سهولة.

من جهته، أكد راشد المري أهمية التقرير في توجيه السياسات الإعلامية نحو نماذج أكثر مرونة وابتكاراً، موضحاً: «نحن أمام واقع إعلامي جديد يتطلب أدوات تحليلية دقيقة لفهم اهتمامات الجمهور المتطورة، وبناء استراتيجيات تقوم على التفاعل، والرقمنة، والمحتوى المتخصص القادر على المنافسة».

وأضاف أن أهم ما يميز التقرير هذا العام هو تركيزه على الألعاب الإلكترونية، فضلاً عن التركيز على أدوات الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن التقرير يشمل تجارب لصناعة المحتوى من دول عديدة حول العالم وأيضاً تجارب يتم تطبيقها حالياً في العالم العربي.

وحول ما إذا كان من الممكن أن يحل المحتوى الرقمي محل القنوات التقليدية، قال راشد المري إن القنوات الرقمية حققت انتشاراً واسعاً خلال السنوات الأخيرة على حساب القنوات التقليدية، غير أن هذه المنصات الرقمية تواجه العديد من التحديات مثل الافتقار إلى المصداقية على العكس من القنوات الرسمية التي تحظى بالثقة والمصداقية بين الجمهور، مشيراً إلى أنه لوحظ في الفترة الأخيرة أن الجمهور بدأ يتجه تدريجياً نحو القنوات التقليدية للحصول على المعلومات الموثوقة.

من جهته، قال طارق مطر إن القنوات الرسمية ستحافظ على وجودها لما لها من أهمية في نقل المعلومات الصحيحة، وذلك في ظل منافسة شديدة مع القنوات الرقمية المختلفة. وأضاف أن الهدف من تقرير «نظرة على الإعلام العربي» هو المساهمة في الارتقاء بمختلف قطاعات الإعلام العربي، استناداً إلى العديد من نقاط القوة التي تميز تلك القطاعات مثل البنية التحتية القوية والإنتاج المتميز والحوافز التي توفرها دول المنطقة لاستقطاب الشركات والأفراد، للعمل في هذا القطاع الحيوي، إضافة إلى التطورات التكنولوجية المتسارعة في العالم العربي، غير أنه أشار في الوقت نفسه إلى وجود تحديات كبيرة مثل الفجوة التمويلية ولاسيما من جانب القطاع الخاص، مشيراً إلى أن العالم العربي يتميز بامتلاكه قدرات بشرية إبداعية غير أن هناك تفاوتاً كبيراً في هذه القدرات من دولة إلى أخرى.

واعتبر طارق مطر أن التقرير لا يكتفي برصد التحولات، بل يقدم أدوات تفكير استراتيجي لأصحاب القرار في القطاع، مشدداً على أن «نجاح الإعلام العربي في المرحلة المقبلة مرهون بالقدرة على قراءة المؤشرات بدقة، وبناء قرارات مدعومة بالبيانات الموثوقة». كما أكد على ضرورة مواكبة الإعلام العربي لتوقعات الجيل الرقمي الجديد، مشيراً إلى أن «المحتوى لم يعد يُنتج فقط ليُستهلك، بل ليُتفاعل معه، وينتقل من منصّة إلى أخرى، ما يستدعي صناعة محتوى ذكي، جذّاب، وموجّه بدقة إلى شرائح الجمهور المتنوعة».

ويقدم التقرير تحليلاً متكاملاً لخمسة قطاعات رئيسة في الصناعة الإعلامية، تشمل: الفيديو، والصوتيات، والنشر، والإعلانات، والألعاب الإلكترونية، كما يتناول دور الذكاء الاصطناعي المتنامي في تطوير تجارب المستخدمين، وتخصيص المحتوى، وكتابة الأخبار، وإنتاج الإعلانات. وتشير التقديرات الواردة فيه إلى نمو سوق الإعلام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 17 مليار دولار في 2024 إلى 20.6 مليار دولار بحلول عام 2028.

ماجد السويدي:

. تقرير «نظرة على الإعلام» يعكس رؤية دبي في بناء صناعة إعلامية عصرية.

راشد المري:

. نحن أمام واقع إعلامي جديد يتطلب أدوات تحليلية دقيقة.

طارق مطر:

. نجاح الإعلام العربي في المرحلة المقبلة مرهون بالقدرة على قراءة المؤشرات بدقة.