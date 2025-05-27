الامارات | إطلاق الدفعة السادسة لبرنامج الذكاء الاصطناعي بالشراكة مع «برمنغهام»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق برنامج الذكاء الاصطناعي دفعته السادسة بمشاركة 77 موظفاً من القطاعين الحكومي والخاص، ضمن جهوده الهادفة إلى إعداد جيل وطني متمكن يقود مسيرة التحول الرقمي في دولة الإمارات من خلال تأهيله بأحدث المهارات والمعارف في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الناشئة، بما يعزز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للتكنولوجيا والابتكار، ويواكب توجهاتها المستقبلية.

وشهد إطلاق البرنامج الذي ينظمه البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع جامعة برمنغهام، جلسة نقاشية ضمت كلاً من وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في وزارة التغير المناخي والبيئة، المهندسة أمل عبدالرحيم، والرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في الهيئة العامة للطيران المدني، أحمد الحوقاني، والرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في وزارة الطاقة والبنية التحتية، أحمد آل علي، وأدارت الجلسة من مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، مروة الشيباني.

وناقش الرؤساء التنفيذيون للذكاء الاصطناعي تجاربهم في برنامج الذكاء الاصطناعي، ودور البرنامج في صقل مهاراتهم وإثراء خبرتهم في المجالات الناشئة والمجالات المهنية والقيادية، واستعرضوا كيف أسهم البرنامج في توسيع آفاق تفكيرهم الاستراتيجي، وتعزيز قدرتهم على ابتكار حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي تُسهم في تطوير قطاعاتهم.

وأكد المشاركون أن البرنامج يمثل منصة حقيقية للتمكين والتواصل مع نخبة من الخبراء وصناع القرار، ما يعزز تحويل الأفكار إلى مشروعات واقعية ذات أثر ملموس في منظومة التحول الرقمي.

وأكد مدير إدارة في مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، الدكتور عبدالرحمن المحمود، أن برامج الذكاء الاصطناعي والمبادرات الهادفة إلى تعزيز المواهب وبناء العقول في هذا المجال، تشكل محركاً مهماً لدفع مسيرة دولة الإمارات نحو المستقبل، مدعومة بأجيال من المبتكرين في الذكاء الاصطناعي والمجالات المستقبلية الأخرى.

وقال المحمود إن بناء المهارات التكنولوجية يمثل عاملاً مهماً لبناء فكر استراتيجي يعزز قدراتنا على الابتكار والتأثير من خلال جمع الكوادر الحكومية في منصة معرفية للتواصل مع قادة الفكر والخبراء لتحويل طموحاتنا إلى مشروعات ريادية تدعم التحول الرقمي وتواكب طموحات الدولة في ريادة المستقبل.

وتشهد الدفعة السادسة لبرنامج الذكاء الاصطناعي مشاركة جهات جديدة من بينها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ومركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ومركز دبي للأمن الإلكتروني، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، ومجموعة «إن إم دي سي».

ويسعى البرنامج إلى تعريف المنتسبين بمفاهيم الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي وتطوراتها المتسارعة على المستوى العالمي، ويتناول التحديات والفرص المستقبلية في القطاعات الحيوية، ويسلط الضوء على اتجاهات الذكاء الاصطناعي، وتطبيق النماذج اللغوية الكبيرة، إلى جانب آليات ابتكار حلول للتحديات الأمنية.

يذكر أن برنامج الذكاء الاصطناعي تمكن في دوراته السابقة من تخريج أكثر من 370 موظفاً وموظفة من أكثر من 100 جهة حكومية وخاصة، يشغلون مناصب قيادية في جهات عملهم، تضم منصب الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي الذي تم استحداثه أخيراً، وقد عمل المنتسبون على تطوير مجموعة من المشروعات المبتكرة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، فيما أتاح البرنامج للمنتسبين فرصة تعزيز قدراتهم وتحقيق تطلعاتهم في تطوير أفكار ومشروعات مبتكرة يمكن توظيفها في الارتقاء بأداء مختلف القطاعات، بالاستفادة من البنية التحتية التكنولوجية المتطورة التي تتمتع بها الدولة.

. المشاركون أكدوا أن البرنامج يمثل منصة حقيقية للتمكين والتواصل مع نخبة من الخبراء وصناع القرار، ما يعزز تحويل الأفكار إلى مشروعات واقعية ذات أثر ملموس في منظومة التحول الرقمي.