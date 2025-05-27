الامارات | تطوير 5 مناطق انتظار بمحطات النقل البحري في «المارينا»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنجزت هيئة الطرق والمواصلات بدبي المرحلة الأولى من مشروع تطوير مناطق الانتظار بمحطات النقل البحري في منطقة دبي مارينا، بتنفيذ خمس محطات، هي: مارينا بروميناد، ومارينا تيراس، ومارينا ووك، ومارينا مول، ومارينا مول 1، لتكون مكيفة ومزودة بجميع المرافق والخدمات، ومنفذة بتصاميم مميزة ومبتكرة تعزز من الهوية الثقافية والتراثية، وتعكس التراث البحري العريق، حيث استلهمت من العبرات التراثية الخشبية في الإمارة.

ويأتي المشروع ضمن استراتيجية الهيئة الشاملة لتطوير بنية النقل البحري في دبي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلاله، بما يتماشى مع تطلعات حكومة دبي لتقديم أفضل الخدمات العالمية للمواطنين والمقيمين والسياح، وتعزيز مكانة الإمارة كوجهة سياحية رائدة عالمياً.

وتعزز هذه المحطات الربط بين المرافق الحيوية والمعالم الرئيسة في المنطقة، حيث تم تصميمها لتربط بشكل مباشر بين المراكز التجارية الكبرى، مثل «مارينا مول»، والمناطق السكنية المحيطة، إضافة إلى محطات المترو والترام، تأكيداً على التكامل بين وسائل النقل العامة والمرافق المجتمعية، ما يسهم في تسهيل حركة السكان والزوار، وتقليل الاعتماد على المركبات الخاصة ويحقق تكاملاً سلساً بين مختلف وسائل النقل العامة.

ونُفذت المرحلة الأولى من المشروع استناداً إلى نتائج استطلاع رضا المتعاملين، وزودت هذه المحطات بعدد من المرافق الحديثة التي تهدف إلى تقديم تجربة متميزة، مثل خدمة الإنترنت المجاني طوال فترة انتظارهم، ونظام الإعلان الصوتي الذي يضمن وصول المعلومات بشكل واضح وفعال لجميع المتعاملين، وشاشات عرض للمعلومات الحية حول رحلات النقل البحري، وذلك لتلبية احتياجات المتعاملين بشكل كامل.

وأكد مدير إدارة النقل البحري بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات، خلف بالغزوز الزرعوني، أن هذه الخطوة تعكس التزام الهيئة باتخاذ كل التدابير اللازمة لتوفير أعلى معايير السلامة والراحة لمرتادي وسائل النقل البحري، حيث تم تضمين أنظمة أمنية مثل توفير كاميرات المراقبة ونظام أجهزة إنذار الحريق.

وأضاف الزرعوني: «طبقت الهيئة عناصر (كود دبي) الخاصة بأصحاب الهمم في تصميم مناطق الانتظار، في إطار حرصها على تلبية احتياجات جميع فئات المجتمع، ما يسهم في ضمان تسهيل الوصول وتوفير بيئة ملائمة لهم، من حيث التسهيلات المخصصة في أماكن الانتظار».

وقال الزرعوني: «تشمل المرحلة المقبلة من المشروع إنجاز خمس محطات أخرى، حيث سيتم العمل عليها وفقاً للمعايير العالمية التي تم اتباعها في المرحلة الأولى».