الامارات | «التربية» تمنح طلبة «المنازل» فرصتين لإعادة اختبار نهاية العام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة التربية والتعليم السماح لطلبة التعليم المستمر المتكامل (الدراسة المنزلية) من الصف السابع حتى الـ12، ممن رسبوا في اختبارات نهاية العام (الفترة الأولى)، بإعادة الاختبارات خلال الفترتين الثانية والثالثة، وحددت الوزارة الفترة من 23 يونيو حتى الثالث من يوليو 2025، لإجراء اختبارات الفترة الثانية.

وأفادت عبر الدليل الشامل - الذي يضم أكثر الأسئلة الشائعة التي يطرحها دارسو التعليم المستمر المتكامل في الدولة للعام الدراسي الجاري، والذي اطلعت عليه «الإمارات اليوم» - بأن هناك فرصتين للإعادة في الفترتين الثانية والثالثة لمن رسبوا من طلبة (الدراسة المنزلية) من الصف السابع حتى الـ12.

وقالت: «لا يُسمح برفع الدرجات بشكل تلقائي لمن حصل على درجة قريبة من النجاح، وفي حال رسوب الدارس في بعض المواد، يُمكنه إعادة العام الدراسي جزئياً، على ألّا تتجاوز مدة البقاء في الصف نفسه عامين متتاليين»، وأكدت أن الشهادات الصادرة عبر بوابة الطالب تعدّ مصدقة ومعتمدة داخل الدولة، ويمكن التحقق من صحتها عبر مسح رمز QR الموجود عليها. أما لاستخدامها خارج الدولة، فيتوجب على الدارس تقديم طلب التصديق عبر موقع الوزارة.

وأتاحت الوزارة إمكانية إصدار شهادة «لمن يهمه الأمر» لدارسي التعليم المستمر عن فترة اختبارية معينة عبر الرابط: https://s.ese.gov.ae/ce-letter.

وأوضحت أن شهادات طلبة الصف السابع حتى الـ11 تصدر بشكل وصفي بالحروف (A وB) لمواد المجموعة A، دون درجات رقمية، بينما تصدر للصف الـ12 مع بيان درجات للمفاضلة في التعليم الجامعي، أما شهادة تحديد المستوى، فتصدر كإفادة مؤقتة صالحة ستة أشهر فقط، ولا تعتبر شهادة رسمية.

وقالت إن درجة الاجتياز للمادة هي 50 من 100 للصفين السابع والثامن، و60 من 100 للصفوف من التاسع إلى الـ12، ويجب أن يحصل الدارس على درجة الاجتياز في اختبار الإعادة، إذ لا تُحتسب الدرجة المستحقة في نهاية العام، وإنما تُعتمد فقط نتيجة الإعادة. موضحة المؤشرات الواردة على صفحة الطالب، إذ يشير الرمز (-) إلى عدم اجتياز المادة ووجود اختبار إعادة، والرمز (*) إلى وجود درجات غير مكتملة.

وأكدت أنه في حال تعذر الدخول إلى بوابة الطالب، يمكن للدارس التواصل مع الدعم الفني على الرقم 067017100، أو عبر البريد الإلكتروني: [email protected]. وتجري اختبارات الفترة الثانية في سبع مواد، ويستغرق زمن الاختبار ساعتين من الرابعة حتى السادسة مساء، وتبدأ الامتحانات الإثنين 23 يونيو بمادة الرياضيات، ثم اللغة الإنجليزية الثلاثاء 24 يونيو، والدراسات الاجتماعية الأربعاء 25 يونيو، ثم التربية الإسلامية الخميس 30 يونيو، تليها الفيزياء الثلاثاء في الأول من يوليو، واللغة العربية الأربعاء في الثاني من يوليو، ويختتمون الامتحانات يوم الخميس الثالث من يوليو بالاختبار في مادتَي الأحياء أو الكيمياء.