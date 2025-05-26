"الإفتاء الشرعي" يحث على تحري هلال ذي الحجة بعد مغيب شمس الثلاثاء

ابوظبي - سيف اليزيد - حثّ مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي المختصين والخبراء و"الشوّيفه" وأفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين على تحري هلال شهر ذي الحجة لعام 1446هـ بعد مغيب شمس يوم الثلاثاء 29 ذي القعدة الجاري، الموافق 27 مايو 2025م.

وأهابت لجنة تحري هلال ذي الحجة لسنة 1446هـ، المنبثقة عن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، انطلاقاً من اختصاصه بتحري الأهلة، في الدولة بكل من يرى الهلال التواصل معها على الرقم: 027774647، أو عبر الرابط: https://forms.office.com/r/2NMuJDytiU راجية من المولى سبحانه وتعالى قبول الطاعات والقربات، وأن يُهل علينا هلال الشهر الحرام بالأمن والإيمان، وأن يحفظ قيادتنا الرشيدة ويوفقها لكل خير.