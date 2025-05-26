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الامارات | حمدان بن محمد يحضر مأدبة غداء أقامها ذي يزن بن هيثم تكريماً لسموّه

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | حمدان بن محمد يحضر مأدبة غداء أقامها ذي يزن بن هيثم تكريماً لسموّه 1/2
  • الامارات | حمدان بن محمد يحضر مأدبة غداء أقامها ذي يزن بن هيثم تكريماً لسموّه 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم (الاثنين) مأدبة الغداء التي أقامها صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد، وزير الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عُمان، تكريماً لسموّه والوفد المرافق، وذلك في قصر البستان بالعاصمة مسقط.

من جانبه، أعرب سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، عن شكره لصاحب السموّ السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد، لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، منوهاً بعمق الروابط الأخوية التي طالما جمعت بين الشعبين الشقيقين الإماراتي والعماني، وحرص الجانبين على الاستمرار في اكتشاف آفاق جديدة تدعم الشراكة المتنامية بين البلدين.

حضر المأدبة سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، ومعالي الوزراء وكبار المسؤولين أعضاء الوفد الرسمي المرافق.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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