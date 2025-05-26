الامارات | حمدان بن محمد: علاقتنا مع عُمان رسمتها الجغرافيا والتاريخ والأخوة والمحبة الصادقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، في تدوينة عبر منصة «إكس»: «خلال لقاء مع جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، نقلنا تحيات صاحب السمو رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لسلطان عمان ولشعبها العزيز ... في ظل قيادة البلدين الشقيقين، نتطلع لترسيخ هذه العلاقات وأن نصنع معاً نموذجاً رائداً في العمل المشترك والتعاون بين الأشقاء لما فيه مصلحة الشعبين والبلدين. نشكر سلطان عمان على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، ونسأل الله أن يحفظ أهلنا في السلطنة».

وأضاف سموه «خلال زيارتنا الرسمية لسلطنة عمان الشقيقة، سعدت بلقاء نائب رئيس مجلس الوزراء العماني لشؤون مجلس الوزراء ونائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع في سلطنة عُمان. كما التقيت خلال الزيارة صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب في قصر البستان بالعاصمة مسقط، وشهدنا توقيع اتفاقية تطوير وتشغيل المرحلة الأولى من المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة، بولاية محضة، في محافظة البريمي، وذلك في إطار الشراكة والتعاون الاقتصادي. نفخر بالعلاقات القوية التي تجمعنا مع الأشقاء في عمان، ونتطلع لتعزيزها على كافة الصعد لما فيه خير البلدين والشعبين الشقيقين ... علاقتنا مع عمان رسمتها الجغرافيا والتاريخ والأخوة المتجذرة والمحبة الصادقة، ونسأل الله أن يحفظ السلطنة وأهلها الكرام الطيبين».