المؤتمر العالمي للمرافق 2025 ينطلق غداً في أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تنطلق غداً في مركز أبوظبي الوطني للمعارض فعاليات المؤتمر العالمي للمرافق 2025، والتي تستضيفها شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، وتنظمها شركة دي إم جي إيفنتس، تحت شعار «الابتكار لعصر جديد في قطاع المرافق».

ومن المتوقع أن تستقبل فعاليات المؤتمر أكثر من 18 ألف زائر، ويشارك فيها ما يزيد على 1400 متخصص و500 متحدث وخبير من قطاع المرافق من جميع أنحاء العالم، وتتمحور النقاشات حول دفع عجلة النمو المستدام من خلال الاعتماد على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والتعاون بين مختلف القطاعات.

ويشارك في دورة هذا العام مجموعة رفيعة المستوى من المتحدثين وصناع القرار، الذين يتناولون القضايا الملحة التي تواجه أنظمة المياه والطاقة في جميع أنحاء العالم، بمن فيهم معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، والمهندس محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وفرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، والدكتورة أنجيلا ويلكنسون، الأمين العام والرئيس التنفيذي لمجلس الطاقة العالمي، وجاسم ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة).

وقال كريستوفر هدسون، رئيس شركة دي إم جي إيفينتس، بهذه المناسبة، إنه أكثر من أي وقت مضى، يُتوقع من قطاع المرافق أن يستجيب بسرعة ومرونة وابتكار، ولهذا يجمع المؤتمر العالمي للمرافق قادة القطاع الذين يركزون على تحويل هذه التوقعات إلى مخرجات، مشيراً إلى أن المؤتمر يسعى إلى تمكين التعاون ووضع الأسس للتقدم في مجالات الطاقة والمياه، من تسريع دمج مصادر الطاقة المتجددة إلى بناء أنظمة أكثر اتصالاً ومرونة في مواجهة تغير المناخ. وأضاف أن الدورة الرابعة من المؤتمر تجمع مجموعة مميزة من المشاركين الذي يتناولون أفكاراً من شأنها رسم ملامح مستقبل قطاع المرافق. وأوضح أن المؤتمر يمثل منصة لتحويل التطلعات المشتركة إلى واقع ملموس، وتوسيع نطاق الحلول ضمن القطاع، وتعزيز الاستثمارات، وبناء الشراكات اللازمة لإحداث تغيير فعلي في أنظمة المياه والطاقة.

ويتناول المؤتمر كيفية استجابة شركات المرافق لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، مدفوعاً بالتحول الرقمي والنقل الكهربائي والنمو الحضري السريع، مع زيادة إنتاج الطاقة المتجددة وتعزيز مرونة أنظمة المياه. وفي ظل التوقعات التي تشير إلى زيادة استهلاك الكهرباء العالمي لأكثر من الضعف بحلول عام 2050، تركز الجلسات الإستراتيجية على بناء شبكات مرنة قائمة مدعومة بالحلول الرقمية، وتمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى، وتوفير خدمات مرافق فعالة وبأسعار معقولة في بيئة تشغيلية معقدة بشكل متزايد.

ويركز برنامج المؤتمر على التقنيات التي تساهم في رسم ملامح المرحلة القادمة ضمن القطاع، بدءاً من الذكاء الاصطناعي وتقنيات تحلية المياه المتقدمة، ووصولاً إلى أنظمة الطاقة اللامركزية وتطبيقات الهيدروجين النظيف، كما يتناول سُبل تمكين أطر عمل السياسات ونماذج الاستثمار المطلوبة لتحويل التطلعات الطموحة إلى واقع. وفي إطار فعاليات عام المجتمع في الدولة، ستخصص شركة «طاقة» ضمن فعاليات المؤتمر «يوم المجتمع»، والتي سيجري فيها تحويل مركز الابتكار إلى مساحة تسلط الضوء على كيفية عمل قطاع المرافق من أجل تمكين الناس والأنظمة، حيث تستعرض الفعاليات حلولاً مجتمعية تعزز من الشمولية ومن جودة الحياة، إلى جانب الدور المهم للقطاع في تمكين الحياة الحديثة والتنمية المستدامة.

تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر العالمي للمرافق 2025 يسهم في تعزيز مكانة الدولة وجهة عالمية لعقد الفعاليات المعنية بإحداث تحول على مستوى القطاع، لا سيما في ظل الدعوات للجهات الفاعلة في قطاع المرافق لتوفير أنظمة صديقة للبيئة وأكثر ترابطاً ومرونة. ويهدف المؤتمر إلى تسريع العمل المتكامل، عبر مختلف القطاعات، لبناء مستقبل عادل ومستدام في مجالي الطاقة والمياه، وذلك عبر تعزيز التعاون بين السياسات والصناعة والتكنولوجيا.