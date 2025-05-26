منطقة الظفرة تؤكد جاهزية مسالخها لعيد الأضحى المبارك

ابوظبي - سيف اليزيد - أكدت بلدية منطقة الظفرة جاهزية المسالخ بمدن المنطقة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك وفق متطلبات نظام إدارة السلامة الغذائية ونظام الهاسب، ومتطلبات الأمن الحيوي، بهدف تعزيز قدرات الاستدامة البيئية وإدارة الطوارئ واستمرارية الأعمال.

ونظراً لزيادة عدد الذبائح خلال أيام عيد الأضحى تحرص البلدية على توفير الأطباء البيطريين والقصابين والعمال والمحافظة على نظافة المسالخ بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين إضافة إلى تنظيم حملات توعية للجمهور والعاملين بالمسالخ، حول أهمية الذبح السليم داخل المسالخ لتوافر الفحص الطبي البيطري للحيوانات قبل وبعد الذبح وذلك للمحافظة على صحة وسلامة المجتمع.



تضم المسالخ 18 طبيباً بيطرياً و61 قصاباً و53 من العمال والمشرفين لتسريع تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين على أن يبدأ دوامها بمدن المنطقة في اليوم الأول للعيد عقب صلاة العيد وحتى 7 مساءً، ومن ثاني العيد حتى اليوم الرابع من الـ 7 صباحاً إلى الـ7 مساءً، وفي يوم الجمعة يتم إغلاق المسالخ من الساعة 11 ظهراً حتى الساعة 2 ظهراً لأداء صلاة الجمعة.

وتضم أسواق المواشي 6 أطباء بيطريين للقيام بعمليات الكشف والمتابعة واجراء الفحوصات البيطرية على جميع الحيوانات الواردة الى أسواق المواشي مع متابعة سير العمل اليومي وتنظيم حركات دخول وخروج جميع المواشي من وإلى الأسواق التابعة إلى بلدية منطقة الظفرة.

ووجهت بلدية منطقة الظفرة بإقامة 6 مختبرات فرعية بالمسالخ إضافة الى مختبر الجودة الرئيسي المجهز بجميع المعدات بمدينة زايد وذلك لفحص جميع العينات والمسحات التي تضمن سلامة الغذاء وتقديم لحوم سليمة وآمنة للمجتمع المحلي.