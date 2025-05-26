الامارات | "قمة الإعلام العربي" تتناول تأثير المحتوى الرياضي على الشباب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ناقشت جلسة " الشباب والرياضة.. تأثير عالمي"، التي عقدت ضمن فعاليات النسخة الـ23 لقمة الإعلام العربي، التي انطلقت اليوم في دبي، ونُظمت ضمن محور "دردشات إعلامية"، أبرز التحديات التي تواجه صُنّاع المحتوى، والسمات الأساسية للمحتوى الجذاب، خصوصاً فيما يتعلق بالتوازن بين "الأصالة" و"التريند"، وكيفية التعبير عن هوية صانع المحتوى الشخصية.

كما ناقشت أهمية تكامل الأدوار بين صنّاع المحتوى، والجهات الرياضية، والعلامات التجارية، لإنتاج محتوى إعلامي متناسق وفعّال.

وأكد سيان غارنيه، المؤثر الفرنسي ولاعب كرة القدم الاستعراضية، أن المحتوى الرياضي على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصاً "تيك توك"، أصبح وسيلة فعالة للتأثير الإيجابي في الشباب حول العالم، مشيراً إلى أن الاستمرارية والإيمان بالحلم من أبرز مفاتيح النجاح في هذا المجال.

وقال غارنيه، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، عقب مشاركته في الجلسة، إنه تم خلال الجلسة مناقشة كيفية دمج المحتوى الرياضي في المنصات الرقمية، لا سيما من خلال تجربته الشخصية التي شكّلت نقطة انطلاقه نحو النجاح، مؤكدا أهمية أن يكون المحتوى منتظماً، وصادقاً، ويعكس الشغف الحقيقي لصانعه.

وأشار إلى أن مسيرته تحوّلت من لاعب كرة قدم إلى صانع محتوى، بعد أن أدرك أن التواصل مع الجماهير ومواصلة التأثير يمكن أن يستمر من خلال المنصات الرقمية، حتى بعد اعتزاله اللعب الاحترافي.

وأضاف أن الإمارات توفر بيئة مثالية لصناعة المحتوى الرياضي، بفضل تنوعها الثقافي الكبير، وترحيبها بالمواهب من مختلف أنحاء العالم، لافتا إلى أن هذا التنوع يخلق مساحة غنية للتعبير وتبادل الخبرات، بينما تبقى الرياضة اللغة المشتركة التي تجمع الجميع.

وذكر أنه يدير حالياً أكاديمية لكرة القدم، ويلاحظ يومياً مدى تنوع أساليب اللاعبين الصغار القادمين من خلفيات مختلفة، وهو ما يفتح أمامه آفاقاً جديدة لتطوير مفاهيم التدريب وبناء المواهب بطريقة مبتكرة.

وأكد أن وجوده في دبي يمنحه الفرصة لتقديم إضافة نوعية في عالم صناعة المحتوى الرياضي، وقال إن دبي أشبه بفقاعة إبداعية، يستطيع من خلالها أن يكون مختلفاً، وأن يساهم في تطوير هذا القطاع بأسلوبه الخاص.