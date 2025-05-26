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الامارات | نائب رئيس مجلس النواب اللبناني: محمد بن زايد لم يتخل عن لبنان في أوقات المحن

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دبي ـ الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | نائب رئيس مجلس النواب اللبناني: محمد بن زايد لم يتخل عن لبنان في أوقات المحن 1/2
  • الامارات | نائب رئيس مجلس النواب اللبناني: محمد بن زايد لم يتخل عن لبنان في أوقات المحن 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، إلياس بو صعب في تصريح لـ«الإمارات اليوم»، على هامش انعقاد فعاليات اليوم الأول من قمة الإعلام العربي في دبي، إن التغيرات التي حدثت أثبتت وقوف دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب لبنان.

وأضاف أن الإمارات أعطت فرصة إلى لبنان إثر التغيرات الأخيرة خاصة الانتخابات اللبنانية وتشكيل حكومة جديدة، مؤكدا أن اللبنانيين أخذوا هذه الفرصة على محمل الجد وبكل محبة وشكر.

وقال بو صعب إن قرار  رفع منع السفر للإماراتيين إلى لبنان ساهم في إرساء الطمأنينة والأمان لكل من سيزور لبنان.

ووجه رئيس مجلس النواب اللبناني الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله،  الذي لم يتخل عن لبنان في أوقات المحن وعلى الثقة التي أعطاها إلى لبنان، معتبرا أن هذه الثقة مسؤولية يجب المحافظة عليها .

وأكد بو صعب أنه على الشعب اللبناني المحافظة على العلاقة مع دولة الإمارات وكل دول والدول العربية.

وأضاف أن لبنان تأمل في استمرار العلاقة مع دولة الإمارات مع تعيين سفير لدولة الإمارات في لبنان وعودة عمل السفارة الإماراتية بشكل فعال، مؤكدا أن عودة السفارة الإماراتية إلى لبنان له دلالات كبيرة ونرحب بهذه الخطوة ويجب أن نعمل مواصلة تعزيز علاقات الأخوة بين الشعبين.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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