«مرشدات الإمارات»: مناهج إرشادية رائدة تعزز القيم والمهارات القيادية للفتيات

ابوظبي - سيف اليزيد - مريم بوخطامين (أبوظبي)

أعلنت جمعية مرشدات الإمارات الانتهاء من إعداد مناهج تربوية متكاملة تستهدف جميع المراحل العمرية للمنتسبات إلى الحركة الإرشادية في الدولة، بما في ذلك مراحل البراعم، والزهرات، والمرشدات، والمتقدمات، والشابات.

كما أعدت الجمعية «الدليل العام للمرشدات» و«دليل شارات الهواية»، استعداداً لتطبيقها ميدانياً بعد اعتمادها من قبل الفريق الفني المختص.

وأكدت مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، نائبة رئيسة الجمعية، أن تطوير هذه المناهج جاء استرشاداً برؤية وتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، الرئيسة الفخرية للجمعية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تعد تتويجاً لجهود مكثفة شارك فيها نخبة من القائدات والخبراء في المجال التربوي والإرشادي؛ بهدف بناء منظومة تعليمية متقدمة تستجيب لاحتياجات الفتيات وتتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

وأضافت الرميثي، أن المناهج الجديدة صممت لتعزيز القيم الوطنية والمهارات القيادية لدى الفتيات، وتوفير بيئة تعليمية آمنة تدعم النمو المتوازن، وتغرس روح الانتماء والخدمة المجتمعية، بما يسهم في تمكين المرشدات ليصبحن قائدات فاعلات في مجتمعهن.

من جانبها، أوضحت القائدة أمينة خليل، رئيسة لجنة إعداد وتطوير المناهج، أن إعداد هذه المناهج استند إلى مرتكزات استراتيجية تشمل رؤية «مئوية الإمارات 2071»، وترتكز على الاستثمار في الطاقات الشابة، وترسيخ القيم الأخلاقية، وتعزيز الاستدامة، إضافة إلى مواءمة المناهج مع مبادئ الحركة الإرشادية ومهارات المستقبل وريادة الأعمال.

وأشارت إلى أن المناهج تتميز بأساليب تربوية مبتكرة تجمع بين التعلم التفاعلي، والتدريب العملي في المخيمات، وتوظيف الوسائل التقنية الحديثة، إلى جانب أنشطة مصممة خصيصاً لتناسب الخصائص النمائية للفتيات، وتساعد على تنمية روح المبادرة والتفكير النقدي والعمل الجماعي.

في السياق ذاته، أكدت الدكتورة هدى المطروشي، مديرة الجمعية، أن إعداد المناهج تم وفق خطة زمنية واضحة تضمنت مراحل الإعداد والمراجعة والتقييم والتصميم، لضمان جودة المحتوى ومناسبته للفئات المستهدفة، موضحة أن الجمعية تسعى، من خلال هذه المبادرة، إلى تعزيز الكفاءة المهنية للقيادات الميدانية، وتمكينهن من إيصال المناهج بأسلوب تفاعلي يعزز من بناء شخصية الفتاة المرشدة بشكل متكامل.

وتضم المناهج الخمسة محتوى تربوياً يبدأ بقصص ملهمة، وتعريف كل مرحلة وأهدافها التربوية، إلى جانب شرح مفصل للزي الرسمي والشارات والرتب والمجالات العشرة التي تغطي الجوانب الفردية والجماعية.

إعداد المناهج

أما «الدليل العام للمرشدات»، فيسلط الضوء على مسيرة الحركة الإرشادية محلياً وعربياً وعالمياً، ويشرح تقاليدها وتنظيم فرقها وأدوار القائدات، إضافة إلى التركيز على مفهوم التنمية المستدامة. كما يقدم «دليل شارات الهواية» نظرة شاملة حول أنواع الشارات، ومتطلبات الحصول عليها، وكيفية ارتدائها حسب المرحلة العمرية.