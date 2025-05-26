425 عملية تنظير في مستشفى الكويت بالشارقة

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن تحقيق وحدة المناظير الهضمية في مستشفى الكويت بالشارقة، التابع لها، نتائج لافتة خلال الربع الأول من عام 2025، شملت إجراء 425 عملية تنظير متقدمة واستقبال 387 مريضاً، إلى جانب استضافة طبيبين زائرين من نخبة الأخصائيين العالميين في أمراض الجهاز الهضمي.

وأكّدت الدكتورة نور المهيري، مدير مكتب الأطباء الزائرين في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن استقطاب الكفاءات الطبية العالمية يُعدّ ركيزة أساسية ضمن استراتيجية المؤسسة لتطوير التخصصات الدقيقة، مضيفةً: «نحرص من خلال برنامج الأطباء الزائرين على نقل أحدث المعارف الطبية إلى مؤسساتنا الصحية، وتمكين كوادرنا من التعلم المباشر من أبرز الخبراء العالميين، بما ينعكس بشكل ملموس على جودة الخدمات المقدمة، ويُسهم في ترسيخ مكانة الدولة كمركز إقليمي للرعاية التخصصية المتقدمة».

وأوضحت عفراء سالم، مديرة مستشفى الكويت بالشارقة، أن النتائج المتميزة التي حققها المستشفى تأتي ثمرة للدعم المؤسسي المستمر لتطوير البنية التحتية الطبية، مضيفةً: «تشهد خدمات التنظير الهضمي في المستشفى نجاحاً ملحوظاً، بفضل التحديثات التي شهدتها الوحدة مؤخراً، وعلى رأسها تزويدها بأحدث التقنيات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي».

تحديثات شاملة

كانت وحدة المناظير في المستشفى قد شهدت تحديثات شاملة مؤخراً، أبرزها تزويدها بجهاز استئصال الأورام الهضمية بالتنظير الأول من نوعه على مستوى منشآت المؤسسة، بالإضافة إلى دعمها بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية المتطورة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لتنظير المعدة والقولون؛ ما أسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمرضى وتوسيع نطاق الإجراءات المتقدمة في التشخيص والعلاج، وذلك في إطار خطة المؤسسة لتعزيز كفاءة منشآتها الصحية وتوفير خدمات علاجية وفق أعلى المعايير العالمية.