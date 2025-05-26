الامارات | «الصحفيين» تنظم زيارة إلى المدينة المستدامة و«قرية سند»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت جمعية الصحفيين الإماراتية زيارة ميدانية إلى المدينة المستدامة و«قرية سند» لأصحاب الهمم في دبي، في إطار جهودها لتعزيز المسؤولية المجتمعية، والتفاعل مع المبادرات الوطنية في مجالات الاستدامة والتمكين المجتمعي.

واطلع وفد الجمعية، الذي ضم عدداً من أعضاء الجمعية والإعلاميين، على التجربة النموذجية للمدينة المستدامة، كأول مجتمع حضري متكامل صديق للبيئة في منطقة الشرق الأوسط، حيث استمع المشاركون إلى شرح حول أبرز التقنيات المستخدمة في مجالات الطاقة النظيفة، وإدارة المياه، وإعادة التدوير، إلى جانب المبادرات المجتمعية.

كما شملت الجولة زيارة إلى «قرية سند» لأصحاب الهمم، حيث تعرّف الوفد إلى البرامج التي توفرها لفئات مختلفة من أصحاب الهمم، والخدمات التأهيلية والتدريبية المقدمة لهم، إلى جانب الاطلاع على التقنيات الحديثة المستخدمة لدعم استقلاليتهم وتمكينهم من الاندماج.

وقالت رئيسة مجلس إدارة الجمعية، فضيلة المعيني، إن الزيارة تأتي ضمن استراتيجية الجمعية الرامية إلى تسليط الضوء على النماذج التنموية، ودعم جهود الدولة في مجالات الاستدامة وتمكين أصحاب الهمم، مشيرة إلى تعزيز الشراكات الإعلامية والمجتمعية في هذا الإطار، وأوضحت أن الجمعية أطلقت مشروع «سفراء الاستدامة» لتعزيز ثقافة الاستدامة في المجتمع، إلى جانب مشروع «همم» الذي يستهدف تمكين أصحاب الهمم، من خلال برامج تدريبية وتوعوية وتفاعلية، وإتاحة المجال أمام الجهات الحكومية والخاصة للمشاركة في تنفيذ مبادراته، دعماً لأهدافه المجتمعية والتنموية.