الامارات | محمد بن راشد بن محمد يعزي في وفاة عيسى علي بن بدر العليلي

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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد بن محمد يعزي في وفاة عيسى علي بن بدر العليلي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، أمس، واجب العزاء في وفاة عيسى علي بن بدر العليلي، وذلك خلال زيارة سموّه لمجلس العزاء في أم القيوين.
وأعرب سموّه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيد، سائلاً المولى، عزّ وجلّ، أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.
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