الامارات | المؤتمر الوطني الأول لطب الحروق في أبوظبي يُطلق 5 مبادرات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت، أمس، فعاليات المؤتمر الوطني الأول للحروق، الذي انعقد بالتزامن مع مؤتمر أبوظبي الدولي الأول لطب الحروق، بإطلاق خمس مبادرات وطنية مبتكرة، واعتماد «أسبوع وطني للحروق» كإطار توعوي وتدريبي، لتعزيز الوقاية المجتمعية، وترسيخ العمل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص والجهات غير الربحية.

وتهدف هذه الخطوات النوعية إلى الارتقاء بمنظومة رعاية الحروق في الدولة، وتطوير كفاءة الكوادر الطبية المتخصصة، وتعزيز جاهزية المؤسسات الصحية وفق منهج تدريبي موحد معتمد دولياً.

وشهد المؤتمر مشاركة أكثر من 300 من الكوادر الطبية من خط الدفاع الأول من مختلف المؤسسات الصحية المدنية والعسكرية في الدولة.

وتضمنت المبادرات «البرنامج الوطني التدريبي للحروق»، و«الأكاديمية الوطنية للحروق»، و«المركز الوطني المتنقل للتوعية المجتمعية بالحروق»، و«مستشفى الإمارات المتنقل للحروق»، و«فِرَق الإمارات الطبية الاحتياطية في الحروق»، كما تم خلال الحدث استعراض مبادرات برنامج «جاهزية» التي أسهمت في تدريب وتأهيل أكثر من 30 ألفاً من العاملين في خط الدفاع الأول.

وتخلل فعاليات المؤتمر تكريم الفائزين بـ«جائزة الإمارات للحروق» و«وسام الإمارات للحروق»، حيث مُنحت الجوائز لمراكز الحروق المتميّزة والكوادر الطبية الوطنية المتميّزة، فيما شمل البرنامج محاضرات علمية، وورش عمل، وتدريبات عملية، وتمارين ميدانية حية باستخدام مستشفى متنقل ومدينة كوارث افتراضية، لتدريب المشاركين على إدارة إصابات الحروق في مختلف مراحلها.