الامارات | سكيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مقترح

شكا مرتادون لشارع الإمارات في الشارقة من الازدحام الكثيف، سواء في الفترة الصباحية أو المسائية، مشيرين إلى أن هذه المعاناة يواجهها السائقون يومياً، مقترحين توسعة الجسر الواقع بالقرب من منطقة الصجعة، وإضافة ثلاث حارات من الجسر حتى مخرج أم القيوين.

حافلات

قال سكان بمنطقة الدانة في أبوظبي، وتحديداً عند تقاطع شارع الكويت بشارع المرافي، إنهم يعانون وقوف الحافلات المدرسية بكثرة في المواقف العامة بدلاً من المواقف المخصصة لها في المدارس، مشيرين إلى أنهم يعانون عدم وجود مواقف شاغرة، فضلاً عن الازدحام المروري جرّاء وجود هذه الحافلات، ويستغرقون نحو نصف ساعة للعثور على موقف شاغر، مطالبين المسؤولين في الجهات المعنية بالنظر في هذا الأمر.

لوحة

قال مواطنون في أبوظبي إنهم يعانون عدم وجود خاصية لوحة إضافية في «القالوصة» عن طريق التطبيق الإلكتروني «تم»، مشيرين إلى أنهم يضطرون إلى مراجعة الفرع الرئيس خلال ساعات الدوام الرسمي، مطالبين الجهات بتفعيل خاصية طلب لوحة إضافية للخدمات الإلكترونية أسوة بالإمارات الأخرى.

تصدير

طالب مُلّاك سيارات في الدولة بالسماح لهم بتفعيل خاصية تصدير السيارات من أي فرع مرور بالدولة، من دون الرجوع إلى الإمارة نفسها الصادرة منها لوحة المركبة لاستخراج لوحة التصدير، مشيرين إلى أن النظام الذي تم تفعيله حالياً يضطر فيه صاحب المركبة المسجلة في إمارة ما، إلى تسليم اللوحات المروية للإمارة نفسها، وتالياً نقل المركبة عبر شركات قطر السيارات (الريكفري) من دون لوحات مرورية إلى الإمارة الأخرى لفحصها وتسجيلها، لافتين إلى أن الجهات المعنية حذّرت «الريكفري» من حمل سيارات من دون لوحات أرقام مرورية، لأن هذا يعرضها لمخالفات مرورية، مطالبين الجهات المعنية بالسماح بتصدير وتسجيل وفحص المركبات في أي فرع مرور من دون تكبد عناء التنقل.