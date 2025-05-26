الامارات | مدارس تدعم أداء الطلبة بـ «حصص تقوية» عبر المنصات الإلكترونية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت مدارس مبادرات نوعية تهدف إلى دعم الطلبة وتعزيز كفاءتهم العلمية، عبر تنظيم حصص تقوية في جميع المواد، للطلبة في جميع حلقات التعليم، ضمن الاستعدادات المكثفة لامتحانات نهاية العام الدراسي 2024-2025.

وتتضمن خطة الدعم، التي أعلنت عنها مدارس عبر جدول رسمي تم توزيعه على الطلبة، تنظيم حصص مراجعة ممنهجة حتى 28 مايو 2025، بإشراف نخبة من المعلمين المختصين.

وخصصت إدارات مدرسية أوقاتاً مسائية للحصص لتناسب جداول الطلبة، ويُعقد معظمها عبر المنصات التعليمية الإلكترونية، مثل «منصة ألف» و«مايكروسوفت تيمز»، ما يضمن وصول الدعم لجميع الطلبة، سواء كانوا في المدرسة أو في منازلهم.

وقالت في رسائل موجهة إلى الطلبة، اطلعت عليها «الإمارات اليوم»: «احرصوا على حضور حصص التقوية لتحقيق أفضل النتائج، حيث يقوم المعلمون بمراجعة الهيكل العام للمادة، وتدريب الطلبة على نماذج من أسئلة الامتحانات، مع التركيز على الجوانب التي تمثل تحدياً للطلبة»، مشددة على أهمية إحضار الأدوات اللازمة خلال الحصص.

وأرفقت المدرسة روابط مباشرة لحصص الدعم والاختبارات التجريبية، لتسهيل الانضمام إليها، وتعزيز التفاعل والاستفادة القصوى من المواد المقدمة.

من جانب آخر، اعتمدت لجنة الدعم الأكاديمي في مدارس عجمان وأم القيوين جداول حصص المراجعة الافتراضية للطلبة في مختلف حلقات التعليم، ضمن برنامج الدعم الأكاديمي المخصص لتعزيز كفاءتهم في المواد الأساسية، تمهيداً لامتحانات نهاية العام الدراسي.

ووفق الجدول المعتمد، تُعقد حصص المراجعة اعتباراً من اليوم وحتى الثالث من يونيو المقبل، من الخامسة إلى السابعة مساءً، عبر منصات افتراضية مخصصة لكل صف ومادة، وتشمل: العلوم، واللغة الإنجليزية، والتربية الإسلامية، والرياضيات، واللغة العربية، والدراسات الاجتماعية، والفيزياء، والكيمياء، والأحياء.

وتنقسم الحصص بين مسارين، عام ومتقدم، وتتنوع بحسب الصفوف الدراسية، حيث تبدأ بمادة العلوم، اليوم، تليها اللغة الإنجليزية، غداً، ثم التربية الإسلامية، الأربعاء المقبل، والرياضيات، الخميس المقبل، لتستأنف المواد الأخرى بعد نهاية الأسبوع.

كما خصصت روابط إلكترونية لحصص كل مدرسة ومادة، لضمان سهولة الوصول والمشاركة الفعالة.

وقد أسند تقديم الجلسات إلى نخبة من المعلمين المتميزين من مختلف المدارس الحكومية.

من جانبها، أعلنت جمعية المعلمين عن بدء استقبال الطلبة لتقديم دروس تقوية في مختلف المواد الدراسية والمراحل التعليمية، وذلك بإشراف نخبة من المعلمين أصحاب الخبرة والكفاءة العالية في جميع التخصصات.

وتوفر الجمعية حصصاً تعليمية بأسلوب فردي وجماعي، تغطي المناهج الوزارية والبريطانية والأميركية، وتُقدَّم ضمن فصول دراسية مجهزة، تهدف إلى دعم الطلبة أكاديمياً، وتعزيز مستواهم التحصيلي.

وأكدت الجمعية أن هدفها هو التميز، مشيرة إلى التزامها بتقديم بيئة تعليمية داعمة، تسهم في تحقيق النجاح الدراسي لأبنائنا الطلبة.