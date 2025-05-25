مالطا تحدد موعدا للاعتراف بدولة فلسطينية

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن روبرت أبيلا رئيس وزراء مالطا، اليوم الأحد، عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطينية، وفقا لما نقلته عنه وسائل إعلام محلية.

وفي كلمة خلال فعالية سياسية في مدينة "موستا"، أشار أبيلا إلى أن هذه الخطوة ستتم خلال مؤتمر برئاسة فرنسية - سعودية الشهر المقبل، يروج لحل الدولتين، سيعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، حسب صحيفة "تايمز أوف مالطا" اليومية التي تصدر باللغة الإنجليزية.

وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن مالطا صوتت في الأمم المتحدة، في أبريل من العام الماضي، لصالح منح العضوية الكاملة لفلسطين في المنظمة الدولية، لكنها لم تعترف رسميا بعد بدولة فلسطينية.