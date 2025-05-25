الامارات | حمدان بن محمد يقوم بزيارة رسمية إلى سلطنة عُمان غداً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقوم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، غداً (الاثنين) بزيارة رسمية إلى سلطنة عمان الشقيقة، يلتقي خلالها السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، ويجري مباحثات مع عدد من كبار المسؤولين العمانيين حول سبل تعزيز الشراكة والتعاون الثنائي ضمن مختلف المجالات التنموية في ضوء العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

ويرافق سموّه خلال الزيارة وفد رفيع المستوى يتقدّمه سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي.

كما يضم الوفد محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، والشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وعمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتقنيات العمل عن بُعد، ومريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة، والمهندس سلطان سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غُرف دبي، وعبدالله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، والفريق طلال بالهول الفلاسي، رئيس جهاز أمن الدولة بدبي، وهلال سعيد المرّي، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وسلطان أحمد بن سليّم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دبي العالمية.