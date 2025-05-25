"استشاري الشارقة" يؤكد دعمه لخطط تطوير المطار

ابوظبي - سيف اليزيد - ناقش المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال جلسته الخامسة عشرة التي عقدها أمس الأول بمقره، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر، برئاسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس، سياسة هيئة مطار الشارقة الدولي، بحضور علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير الهيئة وعدد من معاونيهم. واستعرض علي سالم المدفع، خلال الجلسة، أبرز ملامح خطة التوسعة الشاملة للمطار التي تُعد الأكبر منذ تأسيسه، موضحاً أن نسبة الإنجاز في مشروع التوسعة تجاوزت 71% ما سيرفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى أكثر من 20 مليون مسافر سنوياً بحلول عام 2027 عبر إنشاء مبانٍ جديدة وتوسعة صالات المغادرين والقادمين وتطوير أنظمة الحقائب والخدمات الذكية.

وقال إن نسبة النمو في إجمالي عدد المسافرين عبر مطار الشارقة لعام 2024م بلغت 11%، في إجمالي عدد الطائرات 10%، وفي إجمالي حجم الشحن الجوي 39%، لافتا إلى أن المشاريع الحالية تتضمن مبنى المسافرين الحالي ومبنى المسافرين الجديد والمواقف الإضافية للطائرات والمبنى الجديد لإدارة الهندسة والصيانة. وأكد أن الهيئة مستمرة في تحسين بيئة العمل التشغيلية والخدمية في المطار وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمسافرين والشركاء بما يتماشى مع خطط التوسعة والنمو المستقبلي، مشيرا إلى أنها تضع ضمن أولوياتها دعم التوطين واستقطاب الكفاءات الوطنية الشابة حيث بلغت نسبة التوطين حالياً نحو 75% من إجمالي الموظفين مع وجود برامج تدريب وتأهيل تخصصية بالتعاون مع مؤسسات تعليمية ومراكز تدريب معتمدة. وأشار إلى أن أعمال مشروع التوسعة الشاملة للمطار تسير وفق الجدول الزمني المحدد حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى التي شملت بناء مواقف متعددة الطوابق بسعة 1200 مركبة وربطها بأنظمة ذكية لإدارة الحركة إلى جانب تطوير أنظمة الإنارة والتكييف والمرافق التشغيلية وفق معايير الاستدامة البيئية. وأوضح أن الهيئة تبنّت عدة مبادرات في مجال التحول الرقمي، أبرزها نظام السفر الذكي وتقنيات التعرف البيومتري إلى جانب تعزيز أنظمة الأمن السيبراني وتنفيذ اختبارات دورية للطوارئ الرقمية، منوها بالتعاون القائم مع دائرة الطيران المدني في تدريب الكوادر الوطنية عبر مركز الشارقة لعلوم الطيران.