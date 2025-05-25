شرطة أبوظبي تتعامل مع حريق في مستودع بمصفح الصناعية

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت فِرق ⁧شرطة أبوظبي⁩ وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، أنها تتعامل مع حريق اندلع صباح اليوم الأحد في مستودع في منطقة مصفح الصناعية.

وأكدت شرطة أبوظبي عبر حسابها الرسمي في منصة "إكس" على أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية.