الامارات | «الوطني للتأهيل»: 3 برامج لتمكين ذوي المتعاطين من مساعدة أبنائهم في رحلة التعافي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المركز الوطني للتأهيل في أبوظبي بأنه يولي أهمية كبرى لتوفير خدمات استشارية عن الإدمان لأهالي المرضى، عبر ثلاثة برامج معتمدة تساعدهم على فهم المؤشرات المبكرة للمخاطر، وتعزيز مهارات التواصل الإيجابي مع الأبناء.

وذكر المركز ضمن حملاته التوعوية الرقمية، أنه أطلق ونفّذ برامج نوعية تُعنى بتمكين الأسرة وتعزيز دورها في الوقاية من السلوكيات الخطرة، لاسيما الإدمان، وذلك من خلال مبادرات توعوية وتثقيفية تستهدف جميع أفراد الأسرة، وتُقدّم بلغة مبسطة ومحتوى علمي موثوق به.

وأشار المركز إلى أن البرامج المعتمدة لتمكين ذوي المتعاطين من مساعدة أبنائهم خلال رحلة التعافي، تشمل برنامج سحب السموم والأعراض الانسحابية للمخدرات، وبرنامج إعادة التأهيل للمرضى المقيمين، وبرنامج العلاج في العيادات الخارجية، ما يتيح الوصول إلى رعاية شاملة تدعم الأفراد في رحلتهم نحو التعافي. ووجّه المركز مجموعة من النصائح إلى الأسر للتعامل مع مريض الإدمان، وهي احتواء المتعافي والتقرب منه، وبثّ روح الأمان في جو عائلي مستقر، وفهم طبيعة مرضه وتشجيعه بالكلمات التحفيزية، وعدم جرح مشاعره وتذكيره بما مضى. ونصح أهالي مرضى الإدمان بالتحلي بالصبر وتقوية الإيمان، والمحافظة على محبة المريض، والإنصات إليه، ومنحه وقتاً واهتماماً من دون أي تشتيت.

وأكد أن أهمية العلاج من الإدمان تكمن في أنه لا يستهدف التوقف عن التعاطي فقط، بل يُعالج الأسباب الجذرية، ويمنح المريض الأدوات اللازمة للتعامل مع التحديات والضغوط بشكل صحي.

وقال المركز إنه كلما بدأ العلاج مبكراً، زادت فرص نجاح التعافي والاندماج من جديد في المجتمع، مشيراً إلى أن العلاج من الإدمان لا يقتصر على التوقف عن التعاطي، بل يشمل التأهيل النفسي والاجتماعي لإعادة بناء الحياة من جديد. وحدّد المركز ثلاث مراحل يمر بها المريض للتعافي من إدمان المؤثرات العقلية، وهي إزالة السمية، والتخلص من الأعراض الانسحابية، وإعادة التأهيل مع الاستشارات النفسية والخدمات الاجتماعية وبرامج المهارات الحياتية، والدعم الاجتماعي والمتابعة وبرامج تلافي الانتكاسة. وأوضح أن الإدمان مرض مزمن ومتكرر يؤثر في الدماغ والسلوك، مؤكداً أن الوعي المبكر وطلب المساعدة، يمثّلان الخطوتين الأساسيتين للوقاية والعلاج.

ودعا إلى حماية الأبناء والمجتمع من التعاطي، والتواصل مع المركز على الهاتف المجاني (8002252)، لطلب المساعدة مع الالتزام بالسرية التامة والخصوصية، إذ يوفر المركز خدمات الوقاية والعلاج والتأهيل من مرض الإدمان. وحصل المركز الوطني للتأهيل في أبوظبي أخيراً، على اعتماد لمدة ثلاث سنوات من قبل مؤسسة كارف العالمية، وهي جهة اعتماد مستقلة معترف بها عالمياً في مجال الخدمات الصحية والإنسانية، يُمنح للمؤسسات التي تُثبت تميزها في تقديم خدمات علاج الإدمان وإعادة التأهيل.

يذكر أن جهود وأعمال المركز تتوزع ضمن عدد من المحاور الأساسية، تشمل علاج مرض الإدمان وتطوير الأدوات والتقنيات الخاصة بذلك، والشراكات المحلية والدولية مع المؤسسات ذات العلاقة، والتخطيط الاستراتيجي المستقبلي للحد من انتشار الإدمان، وكذلك اقتراح التشريعات ذات العلاقة، إضافة إلى الإسهام في إعادة الدمج المجتمعي للمرضى المتعافين، وإعداد الكوادر المواطنة القادرة على العمل في مجال الإدمان والوقاية والتوعية بمخاطر هذه الآفة.