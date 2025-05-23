الامارات | "الصحة" تدعو حجاج الدولة إلى تسجيل جرعات اللقاحات في بطاقة التطعيمات الدولية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، المسافرين لأداء مناسك الحج، بضرورة التأكد من تسجيل جرعات اللقاحات المأخوذة قبل السفر في بطاقة التطعيمات الدولية، مؤكدة أن التحصينات الأساسية اللازمة للحجاج لقاحات "الحمى الشوكية والإنفلونزا".

وأضافت عبر حساباتها بمواقع التواصل الإجتماعي، أن جميع اللقاحات متوفرة في المراكز الصحية والعيادات الحكومية والخاصة، مشيرة إلى أن أخذ اللقاحات ضرورية قبل السفر بـ 10 أيام لضمان فعاليتها وتوفير المناعة الكافية للوقاية لجميع المسافرين من عمر سنة وأكثر.

وحددت الوزارة مجموعة من الإجراءات الصحية والوقائية التي يجب اتباعها قبل السفر الأفراد، مؤكدة أهمية الالتزام بها للاستمتاع برحلة حج آمنة ومريحة وتجنب أي مشاكل صحية قد يتعرضون لها أثناء أداء المناسك.

وتشمل تلك الإجراءات "مراجعة الطبيب للتأكد من استقرار الحالة الصحية للفرد، واستشارة الطبيب لتعديل العلاج خاصة في حال تناول أدوية قد تزيد من خطر الجفاف، والحرص على أخذ كمية كافية من الأدوية في أغلفتها الأصلية بعد استشارة الطبيب، والحرص على حمل تقرير مفصل يوضح الأمراض والأدوية والجرعات".