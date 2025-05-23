حمدان بن محمد يلتقي 100 منتسب من الخدمة الوطنية والاحتياطية

ابوظبي - سيف اليزيد - أعرب سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي عن فخره بلقاء منتسبِين من الخدمة الوطنية والاحتياطية.

وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «فخور بلقاء 100 منتسب من الخدمة الوطنية والاحتياطية ضمن برنامج "النخبة"، الذي نظمته هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية».

وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم «قيادتنا الرشيدة تُراهن على العقول قبل الموارد وتؤمن بأن الاستثمار في الإنسان هو الخيار الاستراتيجي الأكثر استدامة وتأثيراً، وهدفنا إعداد جيل إماراتي يمتلك أدوات المستقبل ويجيد توظيفها في خدمة الوطن».