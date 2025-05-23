الامارات | منى المري: قمة الإعلام العربي 2025 تستشرف المستقبل بـ4 خلوات ومشاركة 200 إعلامي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيسة نادي دبي للصحافة، منى غانم المرّي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن أجندة قمة الإعلام العربي 2025، أن القمة هذا العام، التي ستُعقد في الفترة من 26 إلى 28 مايو 2025، ستظهر بصورة جديدة ومبتكرة، مع تركيز خاص على الشباب من داخل الإمارات وخارجها، وذلك من خلال توزيع جوائز الإبداع ومناقشة مجموعة واسعة من المواضيع عبر المنتديات المختلفة.

وأشارت المرّي إلى أن القمة ستتضمن أربع خلوات إعلامية تركز على استشراف مستقبل الصحافة والإعلام، حيث ستستضيف هذه الخلوات 200 إعلامي من مختلف أنحاء العالم، يمثلون قطاعات متنوعة، مما يعزز الحوار العالمي حول التحديات والفرص التي تواجه الإعلام اليوم.

كما أكدت على أهمية الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام، مشددة على التركيز الكبير على التكنولوجيا الحديثة وأثرها في تشكيل مستقبل الإعلام.

وأوضحت المري أن الإمارات تطمح دائماً أن تكون منصة ومركزاً رئيسياً للقطاع الإعلامي، حيث تقوم بجهود جبارة في القطاع التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، والتركيز على أهمية الاستفادة منه في تطوير قطاع الإعلام.

من جانبها، أوضحت الأمين العام لجائزة الإعلام العربي، د. ميثاء بوحميد، أن القمة ستشهد مشاركة 26 دولة وأكثر من 300 متحدث، بالإضافة إلى تنظيم أكثر من 175 جلسة رئيسية و35 ورشة عمل، بالتعاون مع كبرى المؤسسات الإعلامية العالمية.

وأفادت مديرة نادي دبي للصحافة بالإنابة وعضو اللجنة التنظيمية، مريم الملا، أن عدد المسجلين في القمة بلغ 6000 مشارك، يشملون إعلاميين وصناع محتوى وطلبة إعلام، بالإضافة إلى حضور أكثر من 200 شخصية من خارج الوطن العربي، مما يعكس التنوع والشمولية التي تتميز بها القمة.

وفي الختام، أشار مدير جائزة الإعلام العربي، جاسم الشمسي، إلى أن القمة ستشمل ثلاث جوائز رئيسية: جائزة الإبداع، جائزة الإعلام العربي، وجائزة رواد التواصل الاجتماعي. هذه الجوائز تهدف إلى تعزيز مكانة الإمارات كمركز رئيسي للقطاع الإعلامي، وتسليط الضوء على الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتطوير القطاع الإعلامي.