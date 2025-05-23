«الوطني للأرصاد» ينشر تحذيرا للجمهور

ابوظبي - سيف اليزيد - إبراهيم سليم (أبوظبي)

شهدت درجات الحرارة ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغت أعلى درجة حرارة مسجلة على الدولة اليوم 50.4 درجة مئوية في الشوامخ بأبوظبي في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً وفي سويحان سجلت 49.7 وفي سيح السلم، سجلت 49.5 درجة وفي الطويين 49.3 درجة مئوية، وفي اشعب 49.3 درجة مئوية، وذلك في توقيتات متفاوتة.

ودعا المركز الوطني للأرصاد الجمهور إلى الوقاية من ارتفاع درجة الحرارة، وذلك بتجنب التعرض المباشر للشمس لفترات طويلة، وبالإكثار من شرب السوائل، وارتداء الملابس المناسبة، واستخدام واقي الشمس، وعدم ترك الأطفال في السيارة.. ومتابعة حالة الطقس.

ويتوقع المركز أن تنخفض درجات الحرارة على المناطق الساحلية الاثنين.

ويعتبر هذا الشهر أحد شهور الفترة الانتقالية الأولى «الربيع» ما بين فصلي الشتاء والصيف. في هذا الشهر، يستمر تحرك الشمس ظاهرياً نحو الشمال من خط الاستواء، حيث يطول النهار تدريجياً في نصف الكرة الشمالي، وهذا يؤدي بدوره إلى الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب مناطق الدولة خلال هذا الشهر. كما يضعف ويتراجع تأثير المرتفع الجوي السيبيري على الدولة خلال هذا الشهر.

وساد طقس رطب على بعض المناطق الساحلية صباحاً مع تشكّل ضباب خفيف وطقس صحو بوجه عام وغائم جزئيا أحياناً وظهور السحب شرقاً بعد الظهر.

حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 30 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس الغد رطباً على بعض المناطق الساحلية خاصة غرباً صباحاً مع احتمال تشكّل ضباب أو ضباب خفيف صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً شرقاً.وحركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س. والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحرعمان.