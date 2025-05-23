سيف بن زايد: جهود القيادة تعزز مكانة الدولة كمركز صناعي وتكنولوجي دولي

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن جهود القيادة الإماراتية تعزّز مكانة الدولة كمركز صناعي وتكنولوجي دولي.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «أكثر من 720 شركة و4,800 منتج شاركوا في اصنع في الإمارات 2025، ضمن 12 قطاعاً صناعياً تشمل الغذاء، الأدوية، الذكاء الاصطناعي، والطاقة النظيفة».

وأضاف سموه: «جهود القيادة الإماراتية تمكّن المواطن كمنافس عالمي، وترسّخ اقتصاداً معرفياً تنافسياً يشجّع على الابتكار، ويعزّز مكانة الدولة كمركز صناعي وتكنولوجي دولي».