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"المعاشات": الثلاثاء المقبل صرف المعاشات التقاعدية لشهر مايو

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"المعاشات": الثلاثاء المقبل صرف المعاشات التقاعدية لشهر مايو

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت الهيئة العامة للمعاشات الهيئة والتأمينات الاجتماعية، عن صرف المعاشات التقاعدية لشهر مايو الجاري، الثلاثاء المقبل الموافق 27 من الشهر.

تبلغ القيمة الإجمالية للمعاشات المصروفه لهذا الشهر 831.363.259.82 درهم، بزيادة قدرها  52.814.510  دراهم عن مايو من العام 2024، الذي بلغت فيها قيمة المعاشات  778.548.749.06  دراهم.

يستفيد من صرف المعاشات لهذا الشهر نحو 49.910  متقاعدين ومستحقين، بزيادة قدرها  1.760  مستفيداً عن الشهر نفسه من العام الماضي الذي استفاد فيه من الصرف نحو 48.150  مستفيداً.

وتشمل النفقات المصروفة المدنيين الخاضعين للقوانين التي تتولى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية تطبيقها، وكذلك المستفيدين الذي تدير الهيئة ملفاتهم عن وزارة المالية وفق قوانين المعاشات التي يخضعون لها. 

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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