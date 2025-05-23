الامارات | شرطة دبي تنظم معرضاً مرورياً لمناقشة أبرز مسببات الحوادث

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في الإدارة العامة للمرور، بالتعاون مع الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، ودبي فيستيفال سيتي سنتر، معرضاً مرورياً توعوياً شاملاً، يهدف إلى تعزيز الوعي المروري بين أفراد المجتمع، وتسليط الضوء على أهمية التزام قواعد السير والقيادة الآمنة، وذلك ضمن جهود شرطة دبي المستمرة في الحد من الحوادث المرورية، وتعزيز سلامة مستخدمي الطريق.

وشهد فعاليات المعرض مساعد القائد العام لشؤون العمليات، اللواء عبدالله علي الغيثي، بحضور مدير الإدارة العامة للمرور، اللواء سيف مهير المزروعي، وعدد من كبار الضباط ومديري الإدارات الفرعية، إلى جانب ممثلين عن الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية والخاصة.

وتضمّن المعرض مجموعة من الأركان التوعوية والأنشطة التفاعلية التي تسلط الضوء على أبرز مسببات الحوادث المرورية، مثل الانشغال أثناء القيادة، والتجاوز الخطأ، والسرعة الزائدة، وغيرها. كما اشتمل على عرض لمبادرات شرطة دبي الذكية في مجال السلامة المرورية، ومنصات تعريفية بالخدمات الرقمية، وتجارب محاكاة افتراضية لحوادث السير.

كما شهد المعرض ركناً ترفيهياً مخصصاً للأطفال، تم تصميمه بأسلوب يجمع بين التعليم والتسلية، حيث تضمن ورش عمل للرسم والتلوين، وألعاباً مرورية مصغرة، ومسرحاً تفاعلياً يقدم عروضاً تثقيفية عن قواعد المرور بلغة بسيطة تناسب الفئات العمرية الصغيرة، بهدف تعزيز ثقافة التزام قواعد السلامة المرورية لدى الأطفال بطريقة مرحة وتحفيزية، تسهم في بناء وعيهم منذ الصغر.

وأشاد اللواء عبدالله الغيثي بحجم المشاركة والتفاعل من أفراد المجتمع، مؤكداً أن شرطة دبي تحرص على تنظيم مثل هذه الفعاليات التوعوية في مختلف مناطق الإمارة، لما لها من أثر إيجابي في تعزيز الثقافة المرورية، وتقليل نسب الحوادث، وحماية الأرواح. كما دعا الجهات المعنية كافة إلى تكثيف الجهود التشاركية، وتبني المبادرات الداعمة لرؤية دبي في أن تكون من أكثر مدن العالم أماناً وسلامة في قطاع الطرق.