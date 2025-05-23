الامارات | 150 مليون درهم لتطوير منظومة الأمطار في «دبي الجنوب»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّعت بلدية دبي و«دبي الجنوب» اتفاقية شراكة جديدة، لتطوير منظومة تصريف مياه الأمطار في المدينة السكنية ضمن منطقة دبي الجنوب، بقيمة 150 مليون درهم، وتهدف إلى بناء شبكات لتصريف مياه الأمطار في المنطقة، وربطها بشبكة التصريف الرئيسة لبلدية دبي، ما يسهم في الارتقاء بكفاءة واستدامة البنية التحتية للشبكة، ويعزّز مرونتها في مواكبة النمو السكاني والعمراني الذي تشهده الإمارة.

وبموجب الاتفاقية، ستعمل بلدية دبي على إنشاء نفق فرعي لتصريف مياه الأمطار وربطه بالنفق العميق الممتد على شارع إكسبو 2020 دبي، ليسهم بدوره في دعم الحلول الشاملة والمبتكرة والمستدامة للتعامل مع تدفقات مياه الأمطار والمياه السطحية، والحد من فيضانها نحو الطرق والمباني والممتلكات، والتي ستسهم بدورها في تعزيز جودة الحياة والارتقاء بمستوى جَودة الخدمات ضمن منطقة دبي الجنوب.

ويتكامل هذا المشروع مع الرؤية الاستراتيجية لإمارة دبي في توفير بنية تحتية مُبتكرة وعالمية، تتسم بالمرونة والاستدامة والقدرة على مواجهة المتغيرات المناخية المستقبلية، والتي تنعكس بدورها على توفير حياة أكثر جَودة لسكان الإمارة، وتعزز من سلامتهم وأمانهم ضمن بيئة حضرية مستدامة ومُتقدّمة.

وقال مدير عام بلدية دبي، المهندس مروان أحمد بن غليطة: «تطوير البنية التحتية في إمارة دبي، وتحديداً منظومة تصريف مياه الأمطار، يأتي على رأس الأولويات الاستراتيجية لبلدية دبي وجهودها في الإدارة المتكاملة لشبكة ومنظومة تصريف مياه الأمطار والمياه السطحية، وتجسد حرصنا على ربط كل مناطق الإمارة عبر شبكة متقدمة من الأنفاق العميقة التي تُعد جزءاً من منظومة (برنامج تصريف) لتطوير شبكات تصريف مياه الأمطار للـ100 عام المقبلة».

وأضاف: «تأتي هذه الاتفاقية مع (دبي الجنوب) لتؤكد التزام بلدية دبي بدعم مستهدفات خطط التنمية الشاملة في الإمارة، وتحقيق التكامل بالرؤى والأهداف التي تسهم في توفير مدينة عالمية المستوى عبر ما تقدمه للسكان من خدمات متكاملة وبنية تحتية متطورة، تجعل منها نموذجاً رائداً في الاستدامة وجَودة الحياة، وتعزز رؤيتها المستقبلية لتكون أفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة في العالم».

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، المهندس خليفة الزفين: «يأتي المشروع استجابة للنمو المستمر الذي تشهده المنطقة».

• بناء شبكات لتصريف مياه الأمطار في المنطقة، وربطها بشبكة التصريف الرئيسة لبلدية دبي.