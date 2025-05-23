الامارات | انخفاض الحرارة الإثنين مع نشاط للرياح المثيرة للغبار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتوقع المركز الوطني للأرصاد انخفاضاً في درجات الحرارة، الإثنين المقبل، مع تشكل الضباب على بعض مناطق الدولة، ونشاط الرياح المثيرة للغبار.

وذكر المركز، في نشرته لأحوال الطقس، أن طقس اليوم رطب على بعض المناطق الساحلية صباحاً، مع احتمال تشكل ضباب خفيف، وصحو بوجه عام وغائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 30 كم/ساعة، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتستمر حالة الطقس من دون تغيير غداً وبعد غد، فيما يكون طقس الإثنين المقبل صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، مع انخفاض في درجات الحرارة على السواحل، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة الغبار، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/ساعة، والبحر خفيف الموج إلى متوسط في الخليج العربي وفي بحر عمان.