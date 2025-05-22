جامعة الدول العربية تكرّم ولي عهد الفجيرة بجائزة يوم الاستدامة العربي

ابوظبي - سيف اليزيد - كرّمت جامعة الدول العربية، مُمثّلةً بأمينها العام معالي أحمد أبو الغيط، سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، بجائزة يوم الاستدامة العربي، في حفل اليوم العربي للاستدامة 2025 تحت شعار «تعزيز الوعي بأهمية الاستدامة في المنطقة العربية» في مقر الجامعة بالقاهرة.

وافتتح الحفل بكلمةٍ لمعالي أحمد أبو الغيط أكّد فيها أنَّ الاحتفال باليوم العربي للاستدامة يعكس أهمية تعزيز مفاهيم التنمية المُستدامة، وتحقيق التّوازن بين أبعادها الثلاثة، الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، خاصةً في ضوء التحديات المتزايدة والمُتغيرّات المتسارعة في الوطن العربي وفي مختلف المجالات.

من جانبها، ألقت وزير مفوض، الدكتورة ندى العجيزي مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي - الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، كلمةً قالت فيها «إنّ اليوم العربي للاستدامة يهدفُ إلى أن يكون مُحرّكاً إعلامياً يلقي الضوء على إنجازات الدول العربية وأصحاب المصلحة المختلفين في تفعيل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، وسُبل خلق مناخ عربيٍ داعم لها، وبحيث تكون هذه الفاعلية بمنزلة فرصة لتبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات والتجارب لبناء مستقبل أفضل للمنطقة العربية».

وقال سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في كلمةٍ رئيسيةٍ ألقاها خلال الافتتاح: «في عالم اليوم، حيث المتغيّرات والتَّحدِّيات، نقف أمام مسؤوليّة واحدة، وهدف واحد، وهو العمل الجاد معا نحو تطبيق أفضل الممارسات البيئيّة، وتحقيق أهداف التّنمية المستدامة في أهم القطاعات الحيويّة التي تخدم الإنسان، وتدعم تمكينه، وتسهم في تحسين جودة حياته».

وأضاف سموه: «لقد حرصت دولة الإمارات، أن تكون الاستدامة البيئيّة من أولويّات رؤيتها المستقبليّة، وركيزة أساسيّة ضمن استراتيجيات التَّنمية الوطنيّة لدولة الإمارات، انطلاقا من دورها المحوريّ في التأثير على اسْتقرار الأفراد، وتمكين المجتمع، ودعم النموّ الاقتصادي وازدهاره، ولازالت تواصِل جهودها في مجال البيئة والعمل المناخيّ على الصَّعيدين الإقليميّ والدَّولي».

كما أشار سموّه، إلى توجيهات صاحب السّمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، باعتبار الاستدامة البيئيّة أحد أهم مرتكزات العمل الحكومي في الرّؤية الشموليّة المستدامة لإمارة الفجيرة في أبرز القطاعات الحيويّة، ومن أهمّها قطاع التَّعدين والثَّروة المعدنية، والقطاع البترولي وتزويد السفن بالوقود، والحفاظ على نظم البيئة البحرية وحماية الثورة السمكيّة.

كما أشاد سموه بجهود جامعة الدول العربية في تنظيم اليوم العربي للاستدامة 2025، الحدث العربي الأهم في تسليط الضوء على قضايا الاستدامة البيئية وبحث حلولها، وفتح آفاق عربية وعالمية للشراكات الاستراتيجيّة، والمشاريع الرائدة، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الوطن العربي.

وشهد سموّه توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين حكومة الفجيرة وجامعة الدول العربية.

كما كرّم سموّه عدداً من الشخصيات البارزة في مجال الاستدامة ذات الأثر في هذا المجال على مستوى الوطن العربي.

حضر التكريم معالي محمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، وأحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وحمدان كرم الكعبي مدير المكتب الخاص لسمو ولي عهد الفجيرة، والمهندسة أصيلة المعلا مدير هيئة الفجيرة للبيئة.