«التربية» تعتمد جداول امتحانات نهاية العام وتحظر قراءة أسئلة الامتحانات داخل اللجان

ابوظبي - سيف اليزيد - دينا جوني (دبي)

أصدرت وزارة التربية والتعليم مجموعة من الموجهات العامة المنظمة لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الأكاديمي 2024-2025، شددت فيها على منع المعلمين من قراءة أسئلة الامتحانات المركزية للطلبة، باستثناء طلبة الصف الثالث فقط، حيث يُسمح للمعلم بقراءة نص السؤال دون أي تفسير أو توجيه، بهدف ضمان تكافؤ الفرص والشفافية بين جميع الطلبة.

واعتمدت وزارة التربية والتعليم الجداول الزمنية لاختبارات نهاية الفصل الثالث للعام الدراسي 2024-2025، والتي تستهدف طلبة الصفوف من الثالث إلى الثاني عشر في جميع المسارات التعليمية في المدارس الحكومية والخاصة التي تتبع منهاج الوزارة.

وتنطلق الامتحانات يوم الثلاثاء الموافق 10 يونيو المقبل، وتستمر حتى الخميس 19 يونيو، فيما تم تخصيص الفترة من 2 إلى 4 يونيو لتسليم المشاريع والمهام النهائية الخاصة بمواد المجموعة «ب».

ويبدأ طلبة الصف الثاني عشر في مسارات «العام» و«المتقدم» و«النخبة» اختباراتهم يوم 10 يونيو بمادة الفيزياء، تليها اللغة الإنجليزية في 11 يونيو، ثم التربية الإسلامية في 12يونيو، والكيمياء في 13يونيو. ويؤدون اختبار الرياضيات يوم الاثنين 16 يونيو، ثم اللغة العربية في 17يونيو، وتُختتم الامتحانات بمادتي الدراسات الاجتماعية يوم 18يونيو، والأحياء في 19 يونيو.

أما طلبة المسار التطبيقي، فيبدأون بمادة العلوم التطبيقية يوم 10 يونيو، ثم اللغة الإنجليزية في 11يونيو، فالتربية الإسلامية في 12يونيو، يليها الرياضيات التطبيقية في 16يونيو، ثم اللغة العربية في 17يونيو، وتختتم الامتحانات بمادة الدراسات الاجتماعية في 18 يونيو.

وبالنسبة للصفوف من الثالث حتى التاسع، تنطلق الامتحانات بمادة العلوم، في حين يبدأ طلبة الصف التاسع «مسار متقدم» وحتى الصف الحادي عشر اختباراتهم بمادة الفيزياء.

وأوضحت الوزارة، من خلال مجموعة من الموجهات العامة التي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها، أن الامتحانات تهدف إلى ضمان الانضباط وجودة التنفيذ في جميع المدارس المطبقة للمنهاج الوزاري، مع التأكيد على إلزامية الحضور الوجاهي للطلبة.

وسيؤدي طلبة الصفين الثالث والرابع اختباراتهم ورقياً في المدارس، فيما يُمتحن طلبة الصفين الخامس والتاسع ورقياً وإلكترونياً، مع إلزامية الحضور أيضاً. ويمتد هذا النظام ليشمل الصفوف من الخامس حتى الثاني عشر، حيث تجمع الاختبارات بين الورقي والإلكتروني وفقاً لطبيعة المادة والمسار التعليمي، مع التشديد على ضرورة إحضار الحواسيب المحمولة لأداء الاختبارات الإلكترونية.

وشددت الوزارة على منع المعلمين من قراءة أسئلة الامتحانات للطلبة، باستثناء الصف الثالث فقط، حيث يُسمح للمعلم بقراءة نص السؤال دون أي تفسير، حفاظاً على مبدأ تكافؤ الفرص.

اختبارات خاصة وتنظيمات تقنية

وفيما يخص اختبار اللغة الإنجليزية لطلبة الصف الثاني عشر، أكدت الوزارة أنه سيتم تنفيذه إلكترونياً عبر منصة مؤمنة ومخصصة، في صيغة كتابة مؤقتة.

كما أشارت إلى أن طلبة الصف الثاني عشر في المدارس الخاصة سيؤدون امتحاناتهم في مدارس التعليم العام الحكومية، بإشراف منسقي الفروع التعليمية، وبالتنسيق مع إدارات المدارس.

وبخصوص اختبار مادة الكيمياء، أوضحت الموجهات ضرورة طباعة وتوزيع الجدول الدوري المرفق على الطلبة في المسارين العام والمتقدم، بينما يُسمح لطلبة «النخبة» باستخدام الجدول المدمج في منصة Swift Assess الرقمية.

وأكدت الوزارة مجدداً على أهمية إحضار الطلبة لأجهزتهم الإلكترونية الشخصية خلال فترة الامتحانات، حسب متطلبات كل اختبار، وبما يتوافق مع الجدول الزمني المعتمد.