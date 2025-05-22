حملة أمنية تضبط 491 دراجة غير مرخصة في رأس الخيمة لتعزيز السلامة المرورية

ابوظبي - سيف اليزيد - نفذ قسم المباحث والضبط المروري في إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة حملة موسعة تمكنت من ضبط 491 دراجة غير مرخصة.

شملت الدراجات المضبوطة، الدراجات النارية، والهوائية، والكهربائية (السكوترات)، وذلك خلال الفترة الممتدة من 22 أبريل الماضي وحتى الأول من الشهر الجاري.

تأتي هذه الحملة في إطار المساعي الحثيثة للقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، وبتوجيهات مباشرة من اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي القائد العام، بهدف تعزيز السلامة المرورية على الطرقات.

وهدفت الحملة إلى تمكين التنقل الآمن، والحد من الحوادث المرورية والوفيات الناتجة عنها، من خلال ضبط الدراجات التي تشكل خطرا حقيقيا على حياة قائديها ومستخدمي الطرق الآخرين.

وشددت إدارة المرور والدوريات على ضرورة احترام الأنظمة والقوانين المرورية، وأهابت بأولياء الأمور ضرورة التعاون مع جهود الشرطة، وعدم السماح لأبنائهم بقيادة الدراجات في غير الأماكن المخصصة لذلك.

يأتي هذا التحذير لما تشكله هذه الممارسات من خطر على سلامتهم وتهديد مباشر لحياتهم، بالإضافة إلى ما تسببه من إزعاج للآخرين وإرباك للسائقين، مما قد يؤدي إلى حوادث مرورية وخيمة العواقب.