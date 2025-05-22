الامارات | "صحة دبي" تناقش توحيد الرؤى المستقبلية لنظام "نابض"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت هيئة الصحة بدبي، مؤخراً، ملتقىً استراتيجياً بمشاركة عدد من الرؤساء التنفيذيين ومديري تقنية المعلومات في المنشآت الصحية الخاصة، لمناقشة التحديات، والفرص، والرؤى، والإنجازات التي حققها نظام "نابض"، وأفضل الممارسات المرتبطة بحوكمة البيانات الصحية، وبما يواكب مستهدفات التحول الرقمي في إمارة دبي، ويرسّخ مكانتها كوجهة عالمية للابتكار في الرعاية الصحية.

وأكدت المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المؤسسي المشترك بهيئة الصحة بدبي منى بجمان على أهمية الملتقى الذي يجسّد التزام الهيئة ببناء منظومة صحية رقمية متكاملة، قائمة على المعرفة والبيانات، كما يعكس أهمية ودور الشراكات الاستراتيجية بين مختلف مكونات المنظومة الصحية، لتحقيق المزيد من النجاحات في التحول الرقمي، بما يواكب طموحات الامارة، ويعزز جاهزيتها نحو المستقبل.

وأشارت إلى الاهتمام البالغ الذي توليه هيئة الصحة بدبي للاستثمار في بناء القدرات الرقمية، وتوسيع نطاق الابتكار المؤسسي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لتقديم خدمات صحية أكثر كفاءة واستدامة وقدرة على تحسين تجربة المريض ورفع جودة الحياة.

ومن جانبه قال مدير إدارة المعلومات الصحية والصحة الذكية بهيئة الصحة بدبي الدكتور محمد الرضا إن الملتقى ناقش العديد من المحاور المتعلقة بالتحديات المشتركة في مسار التحول الرقمي، ومستقبل المستشفيات السحابية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وعلم الجينوم في تجربة الرعاية الصحية، والأمن السيبراني، وأهمية تعزيز التحول الرقمي لتسريع الوصول إلى المعلومات الطبية ضمن بيئة ذكية ومرنة ومستدامة، وبما يتماشى مع مستهدفات "أجندة دبي الاجتماعية 33"، في تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية يضع الإنسان في صميم أولوياته.

كما استعرض الملتقى تجارب ناجحة ومتقدمة في تطبيقات البيانات والابتكار الرقمي ساهمت في تحقيق التميز في الكفاءة التشغيلية للرعاية الصحية بمشاركة خبراء من الشركاء الاستراتيجيين، مثل شركة "أوراكل".

وقال نائب الرئيس الأول – التقنية، في الشرق الأوسط وأفريقيا، ومدير المركز الرئيسي لشركة أوراكل في دولة الإمارات نيك ريد شو: نفخر بشراكتنا مع هيئة الصحة بدبي في دعم جهودها الطموحة لتسريع التحول الرقمي في القطاع الصحي، من خلال تزويد نظام "نابض" بالبنية السحابية المتقدمة والتقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أهمية الملتقى الذي يعد فرصة استراتيجية لتبادل الرؤى حول مستقبل الرعاية الصحية، واستكشاف حلول رقمية قابلة للتطوير تساهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وتجربة المريض في آن واحد.