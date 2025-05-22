الامارات | سائق أجرة ينقذ رجلاً مسناً من حادث دهس.. وشرطة عجمان تكرمه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرّمت القيادة العامة لشرطة عجمان سائق سيارة الأجرة شاه عمر، تقديراً لتصرفه الإنساني النبيل وسرعة استجابته في مساعدة رجل مسن كاد أن يتعرض لحادث دهس في منطقة مشيرف، مما أسهم في إنقاذ حياته.



وأشاد رئيس قسم الهندسة المرورية، المقدم عبد الله محمد المطروشي، بموقف السائق الذي يعكس القيم الإنسانية النبيلة وروح المسؤولية المجتمعية، مؤكداً أن مثل هذه التصرفات الإيجابية تعزز الأمن والسلامة على الطرق وتشكل قدوة يحتذى بها في التعاون مع أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن هذا التكريم يأتي في إطار حرص شرطة عجمان على تعزيز الشراكة المجتمعية وتقدير الجهود الفردية التي تسهم في حفظ الأرواح وتعزيز السلامة العامة.



من جانبه، عبّر السائق شاه عمر عن بالغ شكره وامتنانه لشرطة عجمان على هذه اللفتة الكريمة، مؤكداً أن ما قام به نابع من ضميره الإنساني وواجبه الأخلاقي تجاه أفراد المجتمع.