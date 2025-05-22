الامارات | "تاكسي دبي": إضافة أكثر من 6000 مركبة أجرة إلى منصة "بولت"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة "بولت"، الشريك الاستراتيجي لشركة تاكسي دبي والمنصة العالمية الرائدة في مجال التنقل الذكي وخدمات التنقل المشترك، في خطة استراتيجية لتوسيع خدماتها داخل إمارة دبي، وتعزيز الارتقاء بخدمات النقل الذكي في مختلف أنحاء الإمارة، من خلال إدراج أكثر من 6,000 مركبة أجرة تابعة لشركة تاكسي دبي ويشمل مركبات أصحاب الهمم، ومركبات الأجرة المخصصة للسيدات والعائلات (التاكسي الوردي) على تطبيق "بولت". وتأتي هذه الخطوة تأكيداً على التزام شركة تاكسي دبي بدعم التحوّل الرقمي في قطاع النقل، وتوفير حلول تنقّل ذكية تُسهم في تسهيل عملية تخطيط الرحلات اليومية بكفاءة وفعالية.



وتزامناً مع هذا التوسّع المتنامي في دبي، تقدّم "بولت" عرضاً ترويجياً يشمل استرداداً نقدياً بقيمة 30% على أول ثلاث رحلات باستخدام مركبات الأجرة يتم حجزها عبر التطبيق مع ضمان عدم تطبيق أي زيادات في التسعيرة خلال هذه الفترة.



ومع تزايد الطلب على مركبات الأجرة في دبي، سيتمكن المقيمين وزوار إمارة دبي من حجز مركبات الأجرة بكلل سلاسة والسرعة عبر تطبيق "بولت"، مما يوفر تجربة تنقّل موثوقة وسلسة منذ لحظة الانطلاق.



ويمتاز التطبيق بشفافية عالية في التسعير، ومزايا تقنية متقدمة، تشمل نظام خرائط دقيق يضمن تحديد المسارات بكفاءة، وخيارات أمان تشمل زر الطوارئ والتتبّع المباشر للرحلات، بالإضافة الى نظام تقييم السائقين الذي يعزز جودة الخدمة.



ويتماشى هذا التوسع مع رؤية شركة تاكسي دبي الطموحة وانسجاماً مع توجهات حكومة دبي الهادفة إلى تحويل 80% من رحلات مركبات الأجرة إلى نظام الحجز الإلكتروني خلال السنوات القادمة، يُعدّ إدراج خدمات تاكسي دبي ضمن منصة "بولت" خطوة استراتيجية تسعى من خلالها الاستفادة من الإمكانيات التقنية المتقدمة التي توفرها منصة "بولت" العالمية، وعلى تعزيز مكانتها في سوق خدمات النقل الرقمي، الذي تُقدَّر حجمه بأكثر من 6 مليارات درهم، في ظل الوتيرة المتسارعة للنمو التي يشهدها هذا القطاع الحيوي في دبي.



وتأتي هذه المبادرة في إطار الاستراتيجية الجديدة التي تعتمدها شركة تاكسي دبي للفترة (2025–2029)، والتي تهدف إلى ترسيخ ريادتها كأكبر مشغّل لمركبات الأجرة في دولة الإمارات، وتعزيز مكانتها الإقليمية في قطاع النقل.



شراكة استراتيجية متنامية

وصرح المدير التنفيذي للعمليات في شركة تاكسي دبي، عمار البريكي: "إن إدراج أكثر من 6,000 مركبة أجرة على منصة "بولت" يُعدّ خطوة محورية نحو تحقيق رؤيتنا في بناء أكبر منصة للحجوزات الإلكترونية في دولة الإمارات. هذه المرحلة تؤكد التزامنا بتطوير خدمات النقل الرقمي، وتعكس تطلعاتنا في تقديم حلول تنقل أكثر كفاءة وسهولة للمستخدمين في مختلف أنحاء الإمارة.



"ونحن نتطلع إلى توسيع نطاق خدمات بولت خارج إمارة دبي لتشمل إمارات أخرى وقطاعات جديدة بما يدعم رؤية دبي نحو مدينة ذكية ومستدامة، ويعكس التزامنا المتواصل بالابتكار وتعزيز الاستدامة والمسؤولية البيئية ".



من جانبه، قال نائب رئيس الأسواق الشريكة وتطوير الأعمال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بولت، جي جي كيستيميكر: "نفخر بتعزيز شراكتنا مع شركة تاكسي دبي، تماشياً مع جهود بولت للتوسع في المنطقة. هذه الشراكة تؤكد التزامنا المشترك بالابتكار، و تحسين تجربة المتعاملين وتقديم حلول تنقّل ذكية وفعّالة. من خلال دمج أسطول شركة تاكسي دبي ضمن منصة "بولت"، نجعل خدمات النقل أكثر سهولة لجميع مقيمي دبي وزوارها. كما نشكر شركة تاكسي دبي على ثقتهم، ونتطلع إلى إحداث تأثير إيجابي مستدام يعمل على دعم طموحات دبي نحو مدينة ذكية ورائدة عالميًا في مجال التنقّل المستدام.



ويمكن تحميل تطبيق بولت مجاناً على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام اندرويد و أبل والبدء في حجز الرحلات بكل سهولة وراحة.