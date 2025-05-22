الامارات | الإثنين القادم.. انخفاض درجات الحرارة مع نشاط الرياح المثيرة للغبار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد، انخفاضاً في درجات الحرارة، الإثنين المقبل، مع تشكل الضباب على بعض مناطق الدولة، ونشاط الرياح المثيرة للغبار.



وذكر المركز في نشرته لأحوال الطقس، أن طقس غداً الجمعة رطب على بعض المناطق الساحلية صباحاً مع احتمال تشكل ضباب خفيف ، وصحو بوجه عام وغائم جزئي أحياناً وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 30 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.



وتستمر حالة الطقس من دون تغيير يومي السبت والأحد المقبلين المقبل، فيما يكون طقس، الإثنين المقبل، صحو بوجه عام وغائم جزئي أحياناً وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، وانخفاض في درجات الحرارة على السواحل، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، والبحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.