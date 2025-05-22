الامارات | "الخارجية" والحرس الوطني ينفذان مهمة إسعاف جوي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذت وزارة الخارجية بالتنسيق مع المركز الوطني للبحث والإنقاذ التابع للحرس الوطني وسفارة دولة الإمارات في الدوحة، مهمة إسعاف جوي لمصاب في العقد الثامن من العمر تعرض لوعكة صحية مفاجئة خلال تواجده في دولة قطر الشقيقة.



وبتعاون ودعم السلطات القطرية، تم نقل المصاب عبر الإسعاف الجوي إلى مستشفى كليفلاند في دولة الإمارات لاستكمال العلاج بعد تلقيه العلاج في مستشفى القلب بمؤسسة حمد الطبية في قطر.



وفي هذا السياق، أعربت وزارة الخارجية عن شكرها وتقديرها للسلطات القطرية على تعاونها الكبير ودورها البارز في تقديم الدعم لسفارة الدولة في الدوحة، مما أسهم في إنجاح مَهمة الإسعاف الجوي.