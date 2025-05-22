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الامارات | ودّعه رئيس الدولة.. ملك البحرين يغادر البلاد

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

  • الامارات | ودّعه رئيس الدولة.. ملك البحرين يغادر البلاد 1/2
  • الامارات | ودّعه رئيس الدولة.. ملك البحرين يغادر البلاد 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غادر صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة، البلاد، أمس، بعد زيارة خاصة إلى الدولة.

وكان في وداع جلالته، لدى مغادرته مطار الرئاسة في أبوظبي، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

كما كان في وداعه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، وعدد من كبار المسؤولين.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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