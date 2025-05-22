الامارات | 865 ألف تطعيم قدمتها «الإمارات الصحية» مجاناً للأطفال خلال 2024

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أن المنشآت الصحية التابعة لها قدمت 865 ألفاً و852 لقاحاً وتطعيماً مجاناً للأطفال، خلال عام 2024، في إطار الجهود الرامية للوقاية من 10 أمراض وفيروسات شائعة، وذلك وفقاً للبرنامج الوطني لتحصين الأطفال، وحققت المؤسسة زيادة بنسبة 10% مقارنةً بعدد اللقاحات المقدمة في عام 2023، الذي بلغ 786 ألفاً و187 تطعيماً، بفارق قدره 79 ألفاً و638 تطعيماً، ما يعكس التزامها المستمر بتعزيز صحة الأطفال وحمايتهم من الأمراض.

وأضافت أن اللقاحات والتطعيمات التي تلقاها الأطفال شملت لقاحات وفيروسات «جدري الماء، وشلل الأطفال الفموي النشط، والمعطل النشاط، والمستدمية النزلية النوع (ب)، والحصبة والنكاف والحصبة الألمانية، وفيروس (الروتا)، والمكورات الرئوية سباعية التكافئ، والخناق والكزاز والسعال الديكي، والتهاب الكبد الوبائي (ب)، والدرن».

وأوضحت المؤسسة في آخر الإحصاءات لعام 2024، التي نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، أن عدد التطعيمات للأطفال في إمارة دبي بلغ 61 ألفاً و560 تطعيماً، فيما وصلت في إمارة الشارقة إلى 302 ألف و774 تطعيماً، كما تم تطعيم 229 ألفاً و46 طفلاً في إمارة عجمان، و49 ألفاً و409 تطعيمات في إمارة أم القيوين، وفي إمارة رأس الخيمة، حصل الأطفال على 129 ألفاً و620 تطعيماً، بينما بلغ عدد التطعيمات في إمارة الفجيرة 93 ألفاً و416 تطعيماً.

وبينت الإحصاءات تلقي الأطفال عدداً كبيراً من اللقاحات ضد الأمراض المعدية، حيث تم تطعيمهم بـ41 ألفاً و93 لقاحاً ضد جدري الماء، إلى جانب 72 ألفاً و323 تطعيماً ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية، و63 ألفاً و878 لقاحاً ضد فيروس الروتا، و110 آلاف و67 لقاحاً ضد المكورات الرئوية سباعية التكافؤ، ولم تتوقف الجهود عند هذا الحد، حيث تم تقديم 65 ألفاً و849 لقاحاً ضد شلل الأطفال الفموي النشط، و100 ألف و466 لقاحاً ضد شلل الأطفال المعطل النشاط، كما تم توفير 138 ألفاً و657 لقاحاً ضد المستدمية النزلية من النوع (ب) و138 ألفاً و657 لقاحاً للوقاية من الخناق والكزاز والسعال الديكي، وفيما يتعلق بالوقاية من التهاب الكبد الوبائي (ب)، فقد تم تطعيم 121 ألفاً و114 طفلاً، إضافة إلى 13 ألفاً و721 لقاحاً ضد الدرن.

وأوضحت «الإمارات الصحية» أن خدمة صحة الأطفال والتطعيمات تتيح حصول الأطفال على التقييم الصحي الدوري، من خلال الفحص الإكلينيكي، ومتابعة النمو والتطور النمائي، والكشف المبكر وفقاً للفئة العمرية، إضافة إلى الحصول على التطعيمات حسب البرنامج الوطني للتحصين، وتقدم خدمة التطعيمات والاستشارة الطبية بغرض التطعيم مجاناً دون سن الخامسة من العمر، كما لا يشترط توافر التأمين الصحي للحصول على الخدمة.

. %10 زيادة في التطعيمات خلال العام الماضي مقارنةً بعام 2023.